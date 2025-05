Paul Mescal szerint Hollywoodot egyre kevésbé foglalkoztatják az alfahímek

Paul Mescal Cannes-ban mutatta be The History of Sound című filmjét, melynek sajtótájékoztatóján elmélkedett kicsit a férfiasságról is.

Oliver Hermanus filmje két fiatalemberről (Mescal és Josh O’Connor), egy énekesről és egy zenetudósról szól, akik a 20. század eleji Amerikában, közvetlenül az Egyesült Államok első világháborúba való belépése előtt találkoznak, majd 1920 nyarán nekivágnak az amerikai vidéknek, hogy hegyeken-völgyeken át túrázva népdalokat gyűjtsenek. Közben persze egymásba is szeretnek.

Mescal a film kapcsán úgy fogalmazott: „a filmes világ kezd eltávolodni az alfahím főszereplő karakterektől”. Hozátette: a History of Sound nem próbálja újraértelmezni a férfiasságot, csak egy szubjektív történetet mesél el szereplőiről.

Azt viszont kikérte magának, hogy új filmjét Heath Ledger és Jake Gyllenhaal Brokeback Mountainjéhez hasonlítsák, csak mert abban is sátraznak együtt:

Én személy szerint egyáltalán nem látom a párhuzamot a Brokeback Mountainnel, azon kívül, hogy egy kis időt töltöttünk egy sátorban. A Brokeback egy gyönyörű film, de az az elnyomás gondolatával foglalkozik… Elég lustának és frusztrálónak találom ezeket az összehasonlításokat, mert a mi filmünk szerintem épp két férfi szerelmének ünnepléséről szól, és nem a szexualitásuk elnyomásáról.

A Cannes-i közönséget meggyőzte Mescalék filmje, a lap beszámolója szerint hatperces ovációval ünnepelték.