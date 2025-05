„30 évig hazugságban éltem” – mégsem magyar származású Mariska Hargitay

Mariska Hargitay amerikai színésznő a cannes-i filmfesztiválon bemutatott új dokumentumfilmjében dolgozta fel édesanyja, Jayne Mansfield életét, közben pedig egy harminc éve őrzött családi titokra is fényt derült – írja az Independent.

Hargitay-t leginkább az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztályból szokás ismerni, de a Golden Globe- és Primetime Emmy-díjas színésznő néhány epizód erejéig a Vészhelyzetben is feltűnt. Most rendezőként is debütált Cannes-ban, My Mom Jane című filmjében pedig egy családi titkot is leleplezett: valójában nem Mickey Hargitay, a magyar származású testépítő-színész a vér szerinti apja, hanem Nelson Sardelli, egy olasz származású énekes és komikus. A hírt Hargitay úgy fogalmazta meg:

30 évig hazugságban éltem.

Hargitay édesanyja egészen 1963-ig házasságban élt a testépítővel, akitől két másik gyermeke is született. A válókereset benyújtása után rövid ideig Sardellivel élt kapcsolatban, néhány hónappal Mariska Hargitay 1964-es születése előtt azonban kibékült Mickeyvel. Jayne Mansfield 1967-ben halt meg autóbalesetben, amikor a színésznő csupán három éves volt, ezután Mickey nevelte fel.

A színésznő a húszas éveiben szembesült az igazsággal, amikor meglátott egy fotót Sardelliről, és azonnal rájött, hogy ő lehet a biológiai apja. Később kérdőre vonta a Mickey-t, aki azonban nem volt hajlandó beszélni a dologról. Mickey Hargitay 2006-ban halt meg.

Sardellivel először 30 éves korában találkozott, amikor elment megnézni egy fellépését Atlantic Cityben, és bemutatkozott neki. A férfi könnyek között reagált: „30 éve várok erre a pillanatra” – mondta. A színésznő azonban azt mondta, hogy „teljesen átment Olivia Bensonba” (az Esküdt ellenségek-beli karaktere), és azt mondta: „Nem kérek semmit, nincs szükségem tőled semmire… Van apám”.