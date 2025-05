Sean Penn bármikor szívesen dolgozna újra Woody Allennel

Sean Penn ma is egy szempillantás alatt igent mondana rá, hogy újra Woody Allennel dolgozzon, mondta el a Louis Theroux Podcast című műsorban.

A Guardian összefoglalója szerint Penn úgy fogalmazott, nem ismeri elég jól a rendezőt ahhoz, hogy biztosan kijelenthesse, hogy az ellene felhozott vádak hamisa, ezeket azonban többnyire olyan emberek hangoztatják, akik véleményére „egy fabatkát sem ad”.

Allent örökbefogadott lánya, Dylan Farrow vádolta meg szexuális visszaéléssel, a rendező azonban mindig is tagadta a vádakat, és az ellene (közel harminc éve) indult vizsgálatok is ártatlannak találták. Allen fia, Ronan Farrow oknyomozó újságíró nyíltan kiállt Dylan mellett, míg örökbefogadott fia, Moses Farrow meg Allent vette védelmébe a nyilvánosság előtt. Penn az 1999-es A világ második legjobb gitárosa című filmben dolgozott együtt Allennel, amelyért Oscar-díjra is jelölték.

A mostani interjúban úgy fogalmazott, soha nem hallott még klinikai pszichológust vagy pszichiátert olyan esetről beszélni, mikor egy pedofil elkövetőt 80 év alatt csak egyszer vádoltak meg ilyesmivel.

Nem bizonyított a bűnössége, ezért én ártatlannak tekintem, és bármikor dolgoznék vele

– mondta a színész, aki Donald Trumpról és Elon Muskról is keményen nyilatkozott az interjúban. Trumpról nemrég már egy másik podcastben elmondta, hogy az elnök szerinte olyan, mint egy felszarvazott férj, aki megöli exfeleségét, és simán elpusztíthatja a világot. Ezt most azzal egészítette ki, hogy Trump értékrendjét alantasnak, lelketlennek és kegyetlennek nevezte.

Muskról, akivel többször is találkozott, azt mondta, bizonytalanságát szerinte annak köszönheti, hogy