Több mint húsz évvel a rendszerváltás után is keresztezte egymást a pécsi Sarló és Kalapács utca

A magyarországi utcanév-átnevezések az elmúlt évtizedekben igen érdekesen alakultak: a második világháború alatt Budapestnek Hitler és Mussolini nevét viselő tere is volt (ez a mai Oktogon, illetve a Kodály körönd), a vidéki nagyvárosokban, illetve kistelepüléseken pedig jóval a rendszerváltás után is a szocializmus szelleme kísértett, hiszen a légynek sem ártó Gagarin utcák sora mellett többek közt Ságvári Endre, Marx Károly, illetve a Vörös Hadsereg neve, sőt a felszabadulás szó is sűrűn kacsintott vissza a zománcozott táblákról.

A keleti blokk kézzelfogható emlékeinek jó része mára eltűnt, egyikük sem volt azonban annyira kreatív – mert hát, valljuk be töredelmesen, hogy az volt –, mint amit Pécsett követtek el, hiszen a kedves családi házak között megbújó Sarló és Kalapács utcák egészen 2012-ig találkoztak egymással.

A kialakult helyzetet megváltoztatását a baranyai város fideszes alpolgármestere, Nagy Csaba tűzte ki célul, akinek előterjesztése rövid idő alatt célba ért.

A Kalapács utca így 2012 júniusában végül felvette a Bazsarózsa nevet, a Sarló azonban az első tervekkel ellentétben – a Pécsi Balettet alapító Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncos, Eck Imre (1930–1999) emlékét őrizhetné – továbbra is Sarló maradt.

A BAMA írása szerint a képviselő-testület elfogadta

Oszoli Dénes (KDNP) módosítóját, aki lakossági kezdeményezés miatt kérte, hogy a Sarló utcát ne nevezzék át. Erre amiatt bólintottak rá, mert a Kalapács utca átnevezése után a Sarló utca önmagában már nem problémás – hiszen így a sarló és a kalapács már nem keresztezi egymást.

A cikk egy érdekes apróságot is megemlít: eszerint az LMP-s Kóbor József javasolta, hogy a Marx Károly út Marx György Kossuth-díjas fizikusról legyen elnevezve, ez azonban nem ért célt, így az végül Wass Albert előtt tiszteleg.

A két utcanévtábla minimum tizenhárom évvel ezelőtti állapotát a HVG cikkében, itt lehet kitűnő szögből szemügyre venni.