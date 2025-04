Szexuális zaklatással vádolja Paul Schradert volt asszisztense

Három éven át szexuálisan fenyegető légkörben dolgozott, és többször is vissza kellett utasítania főnöke szexuális közeledését – áll abban a vádiratban, amelyet Paul Schrader korábbi asszisztense adott be New York állam legfelsőbb bíróságán csütörtökön. Az Independent cikke szerint a huszonhat éves, meg nem nevezett nő azután vádolta meg a Taxisofőr és a Dühöngő bika hetvennyolc éves forgatókönyvíróját, az Amerikai dzsigoló, A hitehagyott és a Svindler rendezőjét, hogy az állítólagosan megbeszéltekkel ellentétben mégsem ment bele a peren kívüli egyezségbe.

A vádirat egyik pontja szerint Schrader 2024 májusában, a cannes-i filmfesztiválon szállodai szobájába hívta az asszisztensét és megpróbálta megcsókolni, mielőtt a nő el tudott volna menekülni előle. Három nappal később Schrader újra a szobájába hívta az alkalmazottját, üzeneteiben az szerepel, képtelen összepakolni a csomagját, és „haldoklik”.

Fürdőköntösben nyitott ajtót az asszisztensnek, ami fedetlenül hagyta a péniszét. Alkalmazottját annak állítása szerint arra akarta rávenni, tapogassa meg az ágyneműt, hogy mennyire át van izzadva. Az asszisztens sietve összepakolt, és kiment a szobából.

Schrader tavaly szeptemberben bocsátotta el az asszisztensét, annak állítása szerint azért, mert következetesen elutasította szexuális közeledését. Volt asszisztense ezután pénzt kért tőle egy peren kívüli egyezség részeként, amit Schrader előbb elfogadott, idén tavasszal azonban közölte a nő ügyvédeivel, hogy „nem tudna békében élni magával”, ha kifizetné a kért összeget.

Schrader jogi képviselője határozottan tagadta a vádakat, a volt alkalmazottat elkeseredett, frivolnak és haszonlesőnek nevezve.