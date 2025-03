Trumpék beszántják az amerikai íróprogramot, amin Nemes Nagy Ágnes, Závada Péter és Krusovszky Dénes is részt vett

Erre most nehéz szavakat találni. Trumpék beszántják az iowai íróprogramot is. Azt hihettük, ott ilyesmi nem lehetséges, de most már látjuk, nagyon is az

– írta Krusovszky Dénes csütörtöki Facebook-posztjában, amelyet a Könyves Magazin szúrt ki.

Az Iowa International Writing Program (IWP) 1967-ben indult, és azóta támogatja írók és fordítók nemzetközi közösségét – több mint 160 ország 1600 íróját –, társalapítóit pedig 1976-ban Nobel-békedíjra jelölték a kulturális diplomáciai munkájukért. A programban részt vevő írók közül három irodalmi Nobel-díjat, egy pedig Booker-díjat kapott.

A programba magyar írók, költők is bekerültek az évtizedek alatt, többek között Nemes Nagy Ágnes, aki 1979-ben vett részt benne, élményeit aztán meg is örökítette Amerikai napló címen. Később Závada Péter és a mostani döntésről posztoló Krusovszky is vendég volt a programban, amelytől a kultúrharcos hevületű és a kormányzati kiadásoknak láncfűrésszel nekieső Trump-adminisztráció egymillió dolláros támogatást vont meg.

A szervezők szerint a program ennek ellenére is folytatódik, de jóval korlátozottabb formában: