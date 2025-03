Tony Kushnert meglepte, hogy „melegdarabja” színre kerülhet Magyarországon

Tony Kushner Angyalok Amerikában című drámájának első részét március 9-én mutatta be a Radnóti Színház. A drámaírót meglepte, hogy újra színpadra állítják Budapesten az AIDS-krízis idején, a Reagan-érában játszódó darabját, amelyben egy nő kivételével minden szereplő meleg – árulta el a HVG-nek adott interjúban.

Kushner 1991-ben mutatta be az Angyalok Amerikában első részét, ami szerinte azzal emelkedett ki a többi AIDS-krízis inspirálta dráma közül, hogy ez volt az első kifejezetten olyan melegdarab, amely eljutott a Broadwayre és nemzetközi sikert is aratott.

Steven Spielberg állandó forgatókönyvírója a budapesti bemutatóról azt mondta:

A HVG riporterének megjegyzésére, miszerint itthon egyelőre csak könyveket fóliáznak, színházi darabokat nem, hibrid módszer ez, így válaszolt: „Ahogy az oly sok mindenre jellemző az Orbán-féle fasiszta berendezkedésben. Ezért is olyan népszerű ez a recept az Egyesült Államokban. Most, hogy az amerikai elnökválasztás ilyen katasztrofális eredménnyel zárult, ismét nagy az érdeklődés az Államokban, hogy színre vigyék az Angyalokat”.

A darab egyik főszereplője az a Roy Cohn is, aki egyébként egy időben Donald Trump mentora is volt, tanácsokat adott a fiatal, feltörekvő ingatlanbefektetőnek. Kushner szerint a kilencvenes évekre, mikor a darabot bemutatták, Cohn alakja már feledésbe merült – ’86-ban ugyanis AIDS-ben elhunyt.

A darab tartotta életben az emlékét. Trumppal aztán Roy Cohn szelleme is látványosan visszatért. Trump is előszeretettel alkalmazza azokat a taktikákat, amiket McCarthy és Cohn is használt, ilyen például »a nagy hazugság«. Persze McCarthyék is a múltból tanultak, Hitler és Goebbels módszerét fejlesztették tovább. Cohn öröksége Trumpban él tovább