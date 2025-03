Közel 73 millió forinttal támogatta a Nemzeti Filmintézet a Hunyadi díszbemutatóját

Szerdán mutatták be minden idők legdrágább magyar tévésorozatát, a Hunyadit a Müpában. A nagyszabású díszbemutatón nagy számban képviseltette magát a Fidesz holdudvara is, megjelent többek között Csák János, Hankó Balázs, Schmidt Mária, Semjén Zsolt, Ókovács Szilveszter, Szentkirályi Alexandra és Szalay-Bobroviczky Kristóf, illetve Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök is – a sorozat egyik forgatókönyvírója, Ruttkay Zsófia a bemutatón tiltakozása jeléül Fuck NER feliratú pólóban jelent meg, ennek kapcsán itt olvasható vele villáminterjúnk.

A tíz részes sorozat (az első öt epizód alapján készült kritikánk itt olvasható) összesen több mint 25 milliárd forintból készült, aminek jelentős része, 15,2 milliárd közvetlen állami támogatás volt. A sorozat díszbemutatója sem maradt támogatás nélkül, derült ki a Filmszakmai Döntőbizottság legutóbbi, február 14-i határozatából.

Az eseményt 72,9 millió forinttal támogatták.

Összehasonlításképp: a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál 59.710.000 Ft-ot, míg a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 80.000.000 Ft támogatást kapott.

A határozatból egyébként az is kiderült, hogy a Demjén-film alkotócsapatának két tagja, Goda Krisztina és Kormos Anett új forgatókönyvön dolgoznak. A Kirády Attila producerrel készülő Mindig ugyanúgy címen futó projekt forgatókönyvének elkészítésére 4 millió forint támogatást szavazott meg a döntőbizottság. De készül A 7 FŐBŰN című játékfilm is, ennek gyártására 140.000.000 Ft támogatást kaptak az alkotók.