Szerettem volna érthetően kifejezni a véleményemet – mondta a Hunyadi forgatókönyvírója, aki Fuck NER pólóban jelent meg a bemutatón

Milyen indíttatásból vette fel ezt a pólót a megnyitóra?

Mivel véleménynyilvánítási szabadság van, szerettem volna érthetően kifejezni a véleményemet. Én igazából azon is meglepődtem, hogy meghívtak, és eleinte nem is akartam részt venni a bemutatón, de mivel többször is hívtak, végül elmentem.

Az Origón még mindig kint van a fotó Ruttkay Zsófia FUCK NER feliratú pólójáról, amit a Hunyadi-sorozat tegnapi díszbemutatóján viselt a Müpában. pic.twitter.com/E0eIfkHkDA — Varga Ferenc (@filmklub) March 6, 2025

És konkrétan a NER melyik lépésének szólt a gesztus?

Nekem elég komoly traumáim vannak a filmtámogatási rendszer működése miatt. Már a Vajna-korszakban is nehéz volt annak, aki nem megfelelően simulékony, de most már a simulékonyaknak is lehetetlen az, hogy támogatást kapjanak és rendesen dolgozhassanak itthon. Mi például a férjemmel, Pálfi György rendezővel kilenc éve nem kaptunk semmilyen lehetőséget a filmalaptól.

Milyen reakciókat kapott a helyszínen?

Nem igazán volt visszhangja: néhány kedves kollégám támogató gesztusain, illetve pár csúnya nézésen kívül nem történt semmi.

Hogyan került mégis egy ilyen produkcióba, aminek a díszbemutatóján ott volt a NER?

Robert Lantos keresett meg még a covid előtt, aki olyan nagy rendezőkkel dolgozott producerként, mint Atom Egoyan vagy David Cronenberg, és az ő neve számomra garancia volt a minőségre. Pont jókor jött, mert akkor már éppen indiai emigrációt terveztünk a férjemmel, ez viszont akkor még egy nagy nemzetközi produkciónak indult, piaci alapú finanszírozással, és erre nem tudtam nemet mondani. Akik rajtam kívül az írószobában dolgoztak, azok is mind olyanok, akiket nagyra értékelek, és teljesen szabadon, bármiféle ideológiai nyomás nélkül dolgozhattunk. Az SZFE-ügy után azonban ez megváltozott, kezdtek beszivárogni hozzánk is ezek a dolgok, én pedig felmondtam.

Tehát már évekkel ezelőtt kiszállt a produkcióból?

Igen, ezért se gondoltam, hogy meghívnak a bemutatóra. Más kapcsolatom azonban nincs a rendszerrel, úgyhogy szakmailag nem volt veszítenivalóm ezzel az akcióval. Most fejezzük be éppen A tyúk című filmünket, amit görög-német-francia támogatásból forgattunk, itthon pedig mi is csak szívességi alapon tudunk már dolgozni, szóval attól nem tartok, hogy mostantól még kevesebb megbízást kapjak.