Hiába ölelte keblére a NER-elit, mégsem lett politikai kiáltvány a Hunyadiból

Nem kell ahhoz különösebb rajongással viseltetni kis hazánk történelme vagy számos nemzeti hőse iránt, hogy az embert jóleső érzés járja át, mikor a tanulmányai során százszor is megismert alakok és események elevenednek meg előtte egy képernyőn vagy mozivásznon. A magyar történelem ráadásul elég hálás forrásanyag: minden évszázadra jut legalább egy tucat hősies vezér, dicső csata vagy fordulatos cselszövés.

A kellemes elérzékenyülés esélyét némileg csökkenti, hogyha maguk az alkotók is párás szemmel festik fel hőseik portréját. Az elmúlt években futószalagon gyártott, nagy magyarokról szóló kurzusfilmek készítőinek talán ez volt a legnagyobb közös hibájuk: nem filmet készítettek, hanem szobrot állítottak. A végtelenül becsületes Hadiknak, a macsó II. Andrásnak, az önfeláldozó zseni Antall Józsefnek vagy legutóbb az akcióhős Petőfinek.

A TV2-n március 8-án debütáló Hunyadi üdítő újdonsága, hogy elsősorban nem emlékezetpolitikai kiáltvány, hanem szórakoztató tévésorozat akar lenni. Közben azért mégiscsak Hunyadi Jánosról meg mindenféle magyar nemesekről, királyokról és csatákról szól, ezúttal pedig még történelmet hamisítani sem kellett hozzá, hogy legyen cselekmény.

Azért a hosszú évek óta készülő sorozatot nem véletlenül figyelte gyanakvással a szakma. A Hunyadi minden idők legdrágább magyar produkciója, a költségvetés legnagyobb része ráadásul állami támogatásból jött össze:

az összköltség 25 milliárd forint fölött volt,

amiből 15,2 milliárd közvetlen állami támogatásként érkezett (ezen felül pedig még ott a filmes adókedvezmény is). A sorozat mögött a kanadai-magyar Robert Lantos vezető producer áll, ő már több mint tíz éve igyekezett tető alá hozni egy (eleinte filmként elképzelt) produkciót a magyar hadvezérről. A projektbe végül beszállt a német Beta Film, az osztrák közmédia (ORF) és a TV2 is – hogy a kormányközeli csatorna miként szerezte meg a sorozat jogait, arról nem sokat tudni, mindenesetre rögtön be is időzítették a konkurens RTL jelenlegi legnépszerűbb sorozatának, a Mi kis falunknak az idősávjába.

A TV2 Csoport vezérigazgatója, Pavel Stanchev nemrég úgy fogalmazott lapunknak a sorozat bemutatásáról, hogy „nem lenne helyénvaló streamingen bemutatni és pénzt kérni érte a magyar nézőktől”, a TV2 tehát megfelelő otthona lesz. A kormánypárt támogatása jól látszott a sorozat szerdai sajtóvetítésén is, ahol a Fidesz komplett holdudvara felvonult Csák Jánostól és Hankó Balázstól Schmidt Márián, Szentkirályi Alexandrán és Semjén Zsolton át egész Szalay-Bobrovniczky Kristófig és Ókovács Szilveszterig (a sorozat egyik forgatókönyvírója, Ruttkay Zsófia tiltakozása jeléül „Fuck NER” feliratú pólóban jelent meg, itt olvasható vele villáminterjúnk).

Mindezek fényében talán nem volt alaptalan az aggodalom, hogy a Hunyadi is a fenti nehezen élvezhető kurzusfilmek táborát erősíti majd. Szerencsére nem így lett.