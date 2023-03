Kiállítás nyílik Londonban II. Erzsébet híres kutyáiról

Van miből meríteni, a tavaly elhunyt királynő élete során több mint 30 corgit nevelt, sőt, a tacskó és a corgi keresztezéséből új fajtát is létrehozott.

Hat hónappal II. Erzsébet halála után szerdán az uralkodó corgijairól nyílik kiállítás Londonban, amelyen a királynőt és kedvenc kutyáit ábrázoló fotók láthatók. A The Queen and her Corgis (A királynő és corgijai) címmel a Wallace Collection múzeumban nyíló kiállításon kilenc, korábban nem publikált, II. Erzsébet élete során készült fényképet mutatnak be, amelyek életének minden tizedik évében készültek – mondta el az AFP-nek Xavier Bray, a kiállítás kurátora.

A hegyes fülű, hosszú törzsű kis kutyák elválaszthatatlanok II. Erzsébet imázsától. A királynő több generáción át mintegy harminc corgit nevelt, elősorban a Pembroke fajtából, de a corgi és a tacskó keresztezésével létrehozta a „dorgit” is. A több mint ötezer fotóból kiválasztott képek között privát felvételek és hivatalos fotók is vannak. A gyűjtemény legrégebbi darabja 1936 augusztusában készült. Ezen a tízéves Erzsébet hercegnő látható, amint Londonban két corgijával, Jane-nel és Dookie-val játszik. Bray szerint a felvételek sajátos szemszögből, a corgijaival fenntartott rendkívüli kapcsolaton keresztül mutatják be a királynőt.

Az egyik kiállított felvétel 2022. szeptember 19-én készült. A windsori kastély teraszán Muick és Sandy várja két őr kíséretében, hogy a Londonból indult gyászmenet a királynő Westminster-apátságban tartott gyászszertartása után elérje a kastélyt, amelynek kápolnájában az uralkodót végső nyugalomra helyezték. A két corgit András herceg, a szeptember 8-án 96 évesen elhunyt királynő kisebbik fia vette magához.