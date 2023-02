Ónodi Eszter 50 – képgalériával köszöntjük

Ma ötven éves Ónodi Eszter Jászai Mari-díjas színésznő, aki színpadon, filmen és tévében egyaránt generációja egyik legfoglalkoztatottabb, legsikeresebb színésznője. Galéria.

Ónodi Eszter 1973. február 17-én született eredetileg Kovács keresztnévvel, amit karrierje kezdetén változtatott meg, Budapesten, ahol gyakorlatilag egész eddigi életét leélte. De nemcsak ebben az értelemben áll stabil alapon: teljes színpadi karrierje a Katona József Színházhoz köti, ahol még a Színház- és Filmművészeti Főiskolára járva – Zsámbéki Gábor tanítványa volt – kapta meg első szerepét, majd a diploma megszerzése után oda is szerződött. Felsorolhatatlan számú szerepe volt a színházban, jelenleg az Ahogy tetszikben, A Platonovban, a Tartuffe-ben, a Széljegyben, a Lear királyban és a Mesteremberekben látható, nemrég búcsúzott el Ibsen Nórájának címszerepétől. Emellett karrierje kezdete óta filmez is, a 2000-es évek magyar filmtermésének jó részében feltűnt, ott volt többek között a Meseautóban, a Valami Amerika-filmekben, az Anyám és más futóbolondok a családbólban, a Jadviga párnájában, az Aglaja című Deák Krisztina-filmben, amiért a Monte Carló-i Filmfesztivál legjobb női főszereplő díját is elhozta. A közelmúltban felívelt magyar tévésorozat-forradalomban még többen ismerték meg. Főszereplő volt az Aranyéletben, láthatta a közönség a Korhatáros szerelemben és az Apatigrisben is.

Néhány éve énekesnőként is fellép: Salamon András filmrendező hívta meg egy David Bowie-estre, de énekelt Cseh Tamás-dalokat, alternatív rockot és jazzt is, 2021-től az Ónodi Eszter & the Open Pub zenekar énekesnője. Kereken öt évvel ezelőtt készült interjúnkban azzal indokolta újsütetű szerelmét az éneklés iránt, hogy

nincs szerep. Nem egy meglévő rendezői koncepció részeként kell egy karaktert megformálni, hanem ott van a zene, és vagy te, és van a közönség, és nincs semmi stilizáció vagy elemeltség, hanem egy brutális zsigeri élmény van. Nagyon erősen nyom a zenekar hátulról hangerőben és energiában, elölről a közönség nyomja a zenekart, és a kettő között, egy présben ott áll az ember.

Ónodi Eszter a mai magyar film egyik kedvenc femme fatale- és szépasszony-karaktere, miközben olyan meditatív dolgok vonzzák, mint a magányos futás, úszás, vagy egy csendes, autentikus teaház. Alábbi képgalériánkkal kívánunk neki boldog születésnapot.