Véget ér a Karate kölyök-sorozat

A Karate kölyök-filmek folytatásaként készülő Cobra Kai sorozat a 6. évaddal véget ér a Netflixen, jelentették be pénteken az alkotók. Eddig öt évadot mutattak be a sorozatból, a legutóbbit tavaly ősszel.

A Cobra Kai-val kapcsolatos első napi célunk mindig is az volt, hogy a mi feltételeink szerint fejezzük be, és a Völgyet abban az időben és azon a helyen hagyjuk el, amit mindig is elképzeltünk. Így hát hatalmas büszkeséggel és hálával jelenthetjük be, hogy ez sikerült