George R. R. Martin elmondta, milyen hosszúra szeretné a Sárkányok háza-sorozatot

A Trónok harca alapjául szolgáló A tűz és jég dala című könyvfolyamot, valamint a Sárkányok háza alapját jelentő Tűz és vér című regényt is jegyző George R. R. Martin nyilvánosságra hozta, hogy szerinte hány évad és epizód kellene ahhoz, hogy a Sárkányok háza úgy mesélje el a történetet, ahogy azt kell.

Martin a blogjában – ami stílusosan Nem Blog címet viseli – írt róla, hogy úgy látja, az évek múltával a tévésorozatok hossza egyre csökken, gyerekkorában még közel negyven epizód is belefért egy évadba, mire írni kezdett, már csak huszonkettő, a Trónok harcának pedig csak tíz része volt évadonként, az utolsó két évadnak pedig, ugye, még annyi sem. A Sárkányok háza időbeli ugrásait is a túl rövid évadokkal magyarázza, amire ugyanakkor szerinte is szükség volt, máskülönben eseménytelennek vagy unalmasnak nevezték volna a sorozatot. A folytatásra azonban kell idő.

Négy évad és évadonként legalább tíz epizód kell ahhoz, hogy a Sárkányok táncát megfelelően elmeséljük elejétől a végéig

– írta erről.

Reméljük, ezúttal hallgatnak is rá, mert a Trónok harcánál is tett ugyan hasonló javaslatokat – ő tíz-tizenhárom évadot látott volna szívesen –, ám erre az HBO akkor még lazán legyintett, láttuk is, milyen elsietett lett a sorozat lezárása. A Sárkányok háza című előzménysorozat készítésébe ugyanakkor sokkal mélyebben bevonták a szerzőt, és remélhetőleg a továbbiakban is megmarad ez az erős befolyása, ugyanis a sorozat egyelőre jobb, mint amire számítottunk.