Mindenki Krausz Gábort akarja a Séfek séfe új évadában

Tóth Gabi figyelhet, a Mozgó Protkó formáció kacér nyugdíjasai és spenóttal hódító versenyző is Krausz kegyeit kereste a szeptember 5-én startoló adás első részében, ahol gasztronómiailag fontos pillanatok nem, kötelezően felvonultatott, közepesen szórakoztató realitykarakterek viszont bőven voltak.

Negyedszerre startolt el a TV2 főzős realityje, ahol ismét hobbi- és nem annyira hobbiszakácsok igyekeznek a sztárséfek előtti tálcára helyezni az ételbe főzött, sütött, flambírozott és blansírozott lelküket is életük legfontosabb fogásával együtt. A Séfek séfe a megszokott bíráival tér vissza, immár negyedszer ítéli meg a versenyzők konyhaművészetét Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes. Az utóbbiról az új évad összevágásainak köszönhetően már most nyilvánvaló, hogy a kedves és bölcs döntőbíra szerepe mellett ismét stabilan hozza a magyar Gordon Ramsay-karaktert, annak ellenére, hogy mindannyian fogadkoztak: idén nem fognak káromkodva szekrényeket szétrugdosni dühükben. A séfek által megtépázott lelkeket ezúttal is Ördög Nóra pátyolgatja, aki ezúttal is a műsorvezetői poszton narrálja a látottakat.

A szokásos recepten nem változtattak sokat, a versenyzők névjegykártyája ismét az egy általuk kiválasztott és elkészített étel, amelyet futószalagon küldenek a zsűri elé, akik aztán a legapróbb mócsingig szétcincálva döntik el, megadják-e a lehetőséget a szűkebb, 30 fős mezőnybe kerülésre. A még mindig túlságosan nagy embertömeget aztán egy háromnapos tréninggel faragják le tizennyolc főre, ebből alakul majd ki a három hatfős csapat a séfek vezetésével. Az idei műsor újdonsága az aranykés nevű mágikus mentőeszköz, amellyel annak ellenére menthetnek meg egy versenyzőt, hogy erősen kifogásolható ételt sikerült prezentálnia.

A szeptember 5-én sugárzott évadpremier

tipikusan hozta a realityk és tehetségkutatók működési mechanizmusára jellemző startot: a mutatóban felvonultatott egy-egy tehetségesebb séf mellé szórakoztatási célzattal bőven jutottak a tipikus realitykarakterekből is.

Volt nagyszájú tinilány, aki már-már bájosan szeppent meg a séfek előtt, miután az étel készítését feldolgozó kisvideóban lenyomott egy teljes standupot, majd „pacekba odapakolta a lazacos raviolit” a séfurak elé. Voltak szószátyár nagymamák, nevezetesen a Mozgó Protkó nevű, józsefvárosi nyugdíjasokat tömörítő formációból, akik kicsit zavarba ejtő módon udvaroltak a három séfnek. Egyikük vizelethajtást is serkentő étellel készült az egészség jegyében, míg másikuk állandóan Krausz „ágyba csalogató tekintetéről” beszélt miközben a Protkós Omlós fantázianevű ételt prezentálta a zsűrinek. Bár a továbbjutáshoz szükséges három kést egyikük sem kapta meg, azt azért nem hagyták ki, hogy az őket kísérő nénihad ne tóduljon be a színpadra, és ne énekeljenek egyet a zsűrinek. Külön blokkba szedték a hivatásos séfeket, akik természetesen győzni jöttek, az étel készítése közben pedig eldarálták az olyan bölcsességeket, ki a jó vendéglátós, és mennyire fogják megleckéztetni a séfeket. A konfrontációra éhes néző közben már dörzsölhette is kajánul a tenyerét, hogyan fogják majd a séfek helyrerakni őket.

Jött egy újabb hivatásos, ám épp munkanélküli szakács is, aki annak az exének akarta megmutatni küzdőszellemét, aki korábban a műsorban azzal haknizott, hogy férje kitiltotta őt a konyhából. Még egy teszkógazdaságos Pumped Gabót is sikerült kerítenie a produkciónak, aki alpári Coelhóként osztotta a bölcsességeket, majd mielőtt feltálalta a nyers csirkét, fekvőzött egyet a konyhapulton. Volt erős női karakter is, aki fejszehajigálással mutatta be kisfilmjében, mennyire kemény nő, de azért csak kibukott belőle a döntés pillanatai előtt, hogy a benne élő kislány valójában azt szeretné, ha Vomberg kicsit leüvöltené a fejét. A kötelező futottak még kategóriás híresség is befért a műsorba, Bódi Guszti fia, az ugyancsak Bódi Guszti névre hallgató versenyző feleségével együtt érkezett, Ördög Nórának közben bevallotta, hogy a gasztrodiadal mellett családjával akar egyenesbe kerülni, amely kitagadta őt. Krausz további fetisizálására érkezett egy hölgyversenyző is, aki szinte kizárólag kétértelmű poénok szintjén volt hajlandó kommunikálni a séffel olyan mondatokkal, hogy „rossz élményeid vannak, mert még nem nyaltad meg az enyémet.”

Tóth Gabi tehát figyelhet, hiszen a látottak alapján férje a nők elsőszámú bálványa a csapatban annak ellenére, hogy a séf láthatóan rettentően feszeng az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól.

Ezzel szemben Vomberg, vagy ahogy a versenyzők is nevezik, Frici láthatóan mindenki nemezise, a versenyzők egyszerre rettegnek, és szomjazzák az Európa-bajnok Bocuse d’ Or csapat trénerének dicséretét.

A Séfek séfe új évada nem tér le a megszokott csapásról: a selejtezőkön kipörgetik a közepesen szórakoztató, futószalagról lerángatott realitykaraktereket, hogy aztán a darabos répapürék, a nyers csirkemájak és a kötelező bohóckodás után valóban gasztronómiai műsor legyen belőle, ahol már tényleg hangsúlyos szerepet kap a főzés is. Ennek egyelőre még nincs itt az ideje, senki sem fog lázasan jegyzetelni a félnyers hússzeletek láttán, hiszen az első adásban csupán a harminc fős mezőny töredékét választották ki, így lesz még elég muníció ahhoz, hogy a hétköznap esti műsorsávot még jó ideig megtöltsék. Ki tudja, a végén talán tényleg a főzésé lesz a főszerep.