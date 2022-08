Nem találják a rendőrök a Szigeten verekedő férfit

Egyelőre nem tudták elfogni azt a férfit, aki pénteken a Szigeten két embert is kiütött, írja a HVG. Egy másik súlyos testi sértés miatt ugyanakkor egy embert előállítottak.

A mentők súlyos sérüléssel szállították a sürgősségi osztályra a kiütött férfit, egy belga állampolgárt, aki azóta kijöhetett a kórházból. Az esetről készült videók bejárták az internetet, mi is beszámoltunk róla, hogy egy magyarul beszélő férfi előbb hátulról ütött le egy kék pólót viselő férfit, akit előzetesen már bántalmazott, majd néhány másodperc múlva odament egy másikhoz, őt is leütötte, aztán a földön fekvő férfit még fejbe is rúgta.

A rendőrség kedden arról adott ki közleményt, hogy garázdaság miatt öt, súlyos testi sértés miatt egy embert állítottak elő a Szigetről. Ugyanakkor az előállítás egy másik eset kapcsán történt, nem a videón elterjedt verekedés kapcsán.