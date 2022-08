Varga Judit a faji keveredést kötelezővé tevő EU-törvény ellen küzd DrMáriás új festményén

Megszokhattuk már, hogy DrMáriás rendszeresen reagál a maga módján a közélet eseményeire, és most sincs másként, őt is megihlette Orbán Viktor tusványosi beszéde a kevert fajokról. Igaz, ezúttal egy másik kormánytagot választott főhősnek: Varga Judit igazságügyi minisztert, aki egy „amerikai fajügyi szakértővel” (azaz egy Ku-Klux-Klan maxos alakkal) egyeztet a képen, melyhez a művész szokása szerint leírást is mellékelt:

A fajkeveredés szabályozásának kérdésével foglalkozó tapasztalt amerikai igazságszolgáltatási szakértő érkezett az igazságügyi miniszterhez. Magas szintű tárgyalásuk során méltatta a magyar igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban is rendkívül kimagasló színvonalát, kifejezte hódolatát az Alaptörvénnyel kapcsolatban, majd készségesen megosztotta szakmai tapasztalatait a magyar féllel.

A magyar fél kijelentette, hogy az amerikai szakértő látogatásának a célja, hogy segítse tapasztalatával a magyar kormányt abban, hogy az új, egyre összetettebb kihívásoknak meg tudjon felelni, különös tekintettel a hamarosan az Európai Unió által bevezetésre kerülő, a faji keveredést kötelezővé tevő törvény elfogadásának a megelőzésére.

– írja többek között DrMáriás, aki úgy zárja a Varga Judit amerikai fajügyi szakértővel egyeztet Picasso műtermében című képhez társított bejegyzést: