Molnár Áron feljelentené Budaházy Edda férjét, amiért az megmarkolta a fenekét a Pride-on

Molnár Áron fontolgatja, hogy feljelenti a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója, Budaházy Edda férjét szexuális zaklatásért, amiért a férfi megfogta Molnár fenekét a múlt hétvégi Budapest Pride-on. Mint arról mi is beszámoltunk, a hatalmas létszámú Pride többnyire békésen zajlott, néhány apróbb atrocitástól eltekintve, ezek egyike volt, amikor egy napszemüveges, usánkás férfi bejutott a színpad elé, ám a biztonságiak rövid úton kiterelték. Mint kiderült, a férfi Budaházy Edda férje volt, aki a Pride alatt Molnár Áronnal is összetűzésbe került. A színész most a Blikknek azt mondta, fontolgatja, hogy hatósági útra tereli az ügyet.

Elmondta, hogy a férfi már a délutáni hangbeállásnál megjelent, hogy provokálja a jelenlévőket, Molnárt következetesen „noÁrkának” szólítva megkérte, hogy szerepeljen a videójában, mondván, a 444-től jött, illetve közös fotót is kért. Így aztán amikor a beszédek alatt a férfi bement a színpadhoz, a színész már tudta, kivel van dolga.

Mondtam neki, hogy itt semmi keresnivalója nincs, felhúztam a kordonszalagot, majd ekkor belemarkolt a fenekembe. Erre megkérdeztem, hogy ezt hogy képzeli, majd azt válaszolta: »Hát, te b*zi vagy, nem? Te szereted az ilyet, nem?«

– idézte fel Molnár a történteket. Az usánkás férfi ez után kezdte a színpad előtti provokációt, ám a rendőrök hiába jelentek meg, Molnár elmondása szerint nem mentek be a férfiért, hanem Molnárnak integettek, hogy vigye ki az ellentüntetőt. Molnár azt is látta, hogy jutott be a férfi a kordon mögé: úgy tett, mintha ismerné az egyik sajtóst, kezet fogott vele, így beengedték. Hangsúlyozta, az, hogy a férfi megfogta a fenekét, szexuális zaklatás, amiért fontolgatja feljelentést, ám előtte még Hoppál Péter kulturális államtikárt szeretné felelősségre vonni, amiért az valótlanul állította, hogy a noÁr mozgalmat az Emberi Erőforrások Minisztériuma milliókkal támogatta.