Ne kötekedj Viola Davisszel, mert levágja a fejed

Ha Viola Davis vezet csatába seregnyi dühös, erős, és legfőképpen közelharcra kiképzett nőt, jobb lesz menekülőre fogni – nagyjából ekképpen foglalható össze a The Woman King című film előzetese. A megtörtént eseményeken alapuló történet a Dahomey nevű nyugat-afrikai államba kalauzol, ahol egy csapat női harcos áll ki a gyarmatosítani érkező fehér emberek ellen, éspedig elég keményen. Viola Davishez úgy passzol a kíméletlen harcos vezérasszony szerepe, mintha ráöntötték volna, a most érkezett trailerből pedig úgy árad a girlpower, hogy attól a Spice Girls tagjai nyüszítve mehetnének vissza a balettba ugrálni. Davis mellett John Boyega, Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Shelia Atim, valamint Ralph Fiennes fia, a Harry Potterben a kissrác Tom Denemet alakító Hero Fiennes Tiffin is játszik a filmben, ami szeptemberben érkezhet meg a magyar mozikba.