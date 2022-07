A Star Wars halott, és Obi-Wan Kenobi sem tudta feltámasztani

Ahogy régen Leia hercegnő számára, most megint Obi-Wan Kenobi a Star Wars utolsó reménye. Többéves előkészület után tavasz végén mutatta be a Disney+ a legendás jedi lovag minisorozatát, amelyben Ewan McGregor újra elvarázsolhatja a rajongókat. Aligha sikerül neki: az Obi-Wan Kenobi magas tétek és valamirevaló ötletek nélküli, tikkasztó szafari a Star Wars-mozgóképek sivatagában. Néha mégis eszünkbe jut róla a Csillagok háborúja. Kritika.

Segítsen, Obi-Wan Kenobi! Ön az utolsó reményem.

Csillagok háborúja-rajongók milliói emlékeznek Leia hercegnő üzenetére, amelyben a legendás jedi lovagtól, szülei régi szövetségesétől kér segítséget a Birodalom elleni harcban.

Az élet, mint korábban annyiszor, ezúttal is a művészetet másolja. A 2010-es évek végén a Star Wars-filmeket gyártó Disney kisebbfajta gödörbe került, az önálló Han Solo-film nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Idejét látták elővenni a másik régi karaktert, akit imád a közönség. Ugorjunk előre az időben három évet, és meg is érkezett Obi-Wan Kenobi saját, hatrészes minisorozata. Méghozzá, ami a lényeg, nem egy ismeretlen nyikhajjal a főszerepben – hol lehet most a Solo: Egy Star Wars-történetben megismert Alden Echenreich –, hanem a fiatal Obi-Want három filmben játszó Ewan McGregorral az élen.

A sorozat ismeretében immár egyértelmű, hogy az Obi-Wan Kenobi legünnepélyesebb és legfilmszerűbb pillanata az a marketingesemény volt, amelyen bejelentették az elkészítését. Kathleen Kennedy, a Lucasfilm vezetője, akit manapság majdnem annyian gyűlölnek, mint Vlagyimir Putyint, színpadra szólít egy meglepetésvendéget, McGregort. „Kathleen, kérdezd meg tőlem, hogy eljátszom-e újra Obi-Wan Kenobit” – mórikálja magát önelégült vigyorral a legnagyobb élő skót filmsztár. „Ewan, eljátszod újra Obi-Wan Kenobit?” „Igen!”. Taps, éljenzés. Egy új remény.

Hát eljátszotta. Az Obi-Wan Kenobiban Obi-Wan Kenobival ott találkozunk, ahol a hatodik (a történet időrendje szerint a harmadik) Star Wars-filmben elbúcsúztunk tőle: a Tatooine sivatagában, remeteként. Nyolc év telt el A Sith-ek bosszúja eseményei óta. A jedi lovagokat módszeresen felkutatta és meggyilkolta a Birodalom, a hajtóvadászatot maga Darth Vader vezette. Obi-Wan egykori tanítványa éppen csak azt nem tudja, hogy gyermekei, akiket egykor még Anakin Skywalkerként nemzett, megszülettek és életben vannak. Egyiküket a Lars házaspár neveli a Tatooine bolygón, és Obi-Wan oltalma alatt áll. A másik az Alderaan bolygó hercegnőjeként cseperedik. (A nevüket mindenki tudja egy harmadik bolygón, a Földön.)

A két gyerek közül Leia lesz fontos szereplő az Obi-Wan Kenobiban. Őt rabolják el rosszarcú űrmartalócok azért, hogy előcsalogassák főhősünket, mert sejtik róla, hogy túlélte a 66-os parancs néven ismert birodalmi pogromot. A gonosz mesterterv értelmi szerzője egy Reva nevű birodalmi ügynök, úgynevezett inkvizítor: sith lovagnál kevesebb, de átlagembernél jóval több. Obi-Wan valóban eljön a nyolcéves Leiáért, a sorozat hat epizódja pedig abból áll, hogy Reva igyekszik elkapni őket, miközben a fogócskába bekapcsolódik a régi mestere ellen bosszúra szomjazó Darth Vader is.

A történet alapját a Drive-ot is jegyző Hossein Amini írta évekkel ezelőtt, amikor még Stephen Daldryt emlegették egy önálló Kenobi-film rendezőjeként. Már sosem tudjuk meg, az az alkotópáros hogyan oldotta volna meg a koncepció legkomolyabb problémáját: mivel tudjuk, hogy Obi-Wan, Leia és Darth Vader is épségben megérik a Csillagok háborúja eseményeit, ebben a sorozatban nyilvánvalóan semmilyen komoly bajuk nem eshet.

A tétnélküliség ólomsúllyal nehezedik az Obi-Wan Kenobira, amelynek éppen az akciódús részei a legunalmasabbak. Nincs olyan fénykardpárbaj, amelyben Obi-Wan súlyosan megsérülhetne, és hiába rabolják el Leiát újra és újra, úgyis hazakerül.

Az új szereplőkért persze izgulhatnak a szélsőségesen empatikus nézők, de tegyük a szívünkre a kezünket: egy Obi-Wan Kenobi című sorozatban ugyan kit érdekel Reva, a gonosz Harmadik Nővér?

Ám az alacsonyra helyezett téteket ellensúlyozhatná a hősök érzelmi világának elmélyítése. Obi-Wan és Anakin Skywalker kapcsolata a Star Wars-mitológia legsúlyosabb tragédiájába torkollott, amikor a barátok és harcostársak egymás ellen fordultak, tátongó testi-lelki sebeket ejtve a másikon. A sorozat alkotói jól sejtik, hogy kettejük találkozása adhatja a történet érzelmi csúcspontjait, ezért vissza is pillantunk A klónok támadása idejére, amikor Anakin még Obi-Wan tanítványa volt. Tehát nemcsak McGregor, hanem Hayden Christensen is visszatér. Noha ő sokkal jobban megosztja a rajongókat, mint McGregor, a magunk részéről örülünk, hogy látjuk. Azzal együtt is, hogy megejtően szomorú látvány, ahogy a negyvenes Christensent húszévesnek próbálják maszkírozni. A sithek a csalárdság mesterei, de a szem nem hazudik, trükközzenek bármit is a digitális fiatalítással az informatikusok.

Minden, ami Obi-Wan és Anakin, illetve Obi-Wan és Leia kapcsolatán kívül esik a sorozatban, feleslegesnek, rosszabb pillanatokban kínosnak érződik. Mi szükség van az Örökkévalókból ismert Kumal Nanjiani komikus mellékfigurájára? Mit keres Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa egy Star Wars-mozgóképben?

A kislány Leiát alakító Vivien Lyra Blair üdítő és természetes jelenség, de szerepeltetése megint csak az alkotói ötlettelenségre hívja fel a figyelmet. A mandalóri sikere után az íróknak ismét annyi jutott eszébe, hogy a védelemre szoruló, aranyos szereplőt oltalma alá veszi egy hallgatag testőr, és ballagnak a sivatagban.

Az Obi-Wan Kenobinak talán ez utóbbi vonása, vagyis az alkotói bátorság teljes hiánya a leginkább csalódást keltő. Az írók annyira igyekeznek megfelelni a rajongói elvárásoknak, hogy messzire kerülnek bármiféle új ötletet. Munkájuk üres és tikkasztó, akár a tatooine-i sivatag. Ám nagy ritkán ebben a sivárságban is tanúi lehetünk egy-egy igazi, Star Wars-os pillanatnak. Egy ízben Obi-Wan véletlenül leleplezi magát a birodalmi rohamosztagosok előtt, amikor Leiát az igazi nevén szólítja. Zavartan magyarázkodik: az anyja nevét mondta, akire a kislány annyira hasonlít, és akit – tódítja Obi-Wan – mindketten gyászolnak.

Valahogy így vagyunk mi az Obi-Wan Kenobival. Nézzük, nézzük, és néha eszünkbe jut róla a Csillagok háborúja.

Obi-Wan Kenobi, 6 epizód, 2022, Disney +. 24.hu értékelés: 4/10.