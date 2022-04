Szappanba tett parfümmel is reklámozta magát a Corvin Áruház

A harmincas évek végén ezzel csábították a vásárlókat.

A kapuit 1926-ban megnyitott, fennállása jó részében – a hatvanas évek végétől egészen négy évvel ezelőttig – a tér felől alumíniumpanelekkel takart Corvin Áruház története tele volt meglepő fordulatokkal, a falai mögötti világ pedig az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott: eltűnt a sokszintes, minden társadalmi osztály igényeit kielégítő hatalmas áruház, a díszudvar, illetve az apró szobrászati részletek, amelyek között járva az ember luxuskörnyezetben érezhette magát.

A 2023 tavaszára véget érő felújítási, illetve modernizálási munkák során ezeknek az eredeti részleteknek csak egy része tér majd vissza, és arra sem lesz majd lehetőség, hogy az az üzlet- és irodaházként újjászülető Corvinban szerezzük be a teljes ruhatárunkat, annak eredeti hangulatát így ma már csak az árukatalógusokat, fotókat, képeslapokat, reklámplakátokat, hirdetéseket, valamint a cég által a vásárlóknak adott ajándékokat nézve idézhetjük vissza.

Az épülettel kapcsolatos papírrégiségek közül korábban már bemutattunk néhány, meglepően hatásos karácsonyi példát, most pedig az ajándékok közül mutatjuk be a legérdekesebb darabot:

a szappanba rejtett parfümöt.

Az áruház első tulajdonosa, a hamburgi M. J. Emden und Söhne nevű cég jól tudta, hogyan lehet egy céget gyorsan népszerűvé tenni, arra azonban nyilvánvalóan csak kevesen számíthattak, hogy ezt egy illatszerbe rejtett illatszerrel fogják megoldani – pedig így történt, hiszen ezzel az apró ajándékkal álltak elő:

Az egyik oldalán Corvin Áruház feliratot viselő szappan hátulján mindössze a gyártóra utaló LABOR szó látszik: ez az egykori Kochmeister Frigyes-féle óbudai gyógyszer- és vegyészeti gyárból az Országos Központi Takarékpénztár részvételével alakult, 1918 decemberében bejegyzett Labor Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Rt-t jelöli. A cég alig tizenhárom évnyi működés után, 1932 áprilisában a Török József Rt.-vel való összeolvadása után is saját néven gyártotta a termékeit – egészen 1949-ig.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum adatbázisa szerint 1937-ben született apróság igazi értékét persze nem a sorozatgyártott szappan, hanem a parfüm adta: a Mury Paris egy évvel az áruház megnyitása előtt, 1925-ben gyártani kezdett Le Narcisse Bleu-jének (Kék nárcisz) aprócska mintája.

Az 1917-ben, Párizsban alapított, parfümök mellett különböző kozmetikumokat is gyártó Muryt ez az illat tette igazán naggyá, a termékek elegáns csomagolása, illetve exkluzivitása pedig a nyugat-európai felső tízezer kedvencévé tette a céget.

A nagy gazdasági világválság éveiben is talpon maradó vállalkozás előbb 1930-ban, majd 1935-ben is nagy mértékben, akár 50-80 százalékkal is leárazta a termékeit, az évtized második felében pedig lassan elhagyta az elegáns csomagolásokat, így a második világháború éveit is túlélte, rövidesen azonban nyom nélkül megszűnt.