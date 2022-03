Vajon 2022 lesz az év, amikor az Oscar újra magába bolondítja a nézőket?

Sok szempontból visszatér a régi kerékvágásba az Oscar-gála, de hogy sikerül-e az évek óta tartó nézővesztést jelentő trendet megfordítani, az erősen kérdéses. Miért lehet fontos az idei Oscar-díj átadó?

Mit tudunk?

A tavalyi, járvánnyal terhelt, későn tartott, furcsa hangulatú átadó után az Amerikai Filmakadémia idén újra teljes gőzzel, korábbi hagyományainak megfelelően ünnepelheti meg az előző év legnagyobb filmes teljesítményeit. A 94. Oscar-gálát Los Angeles-i idő szerint március 27-én este tartják – ez, ugye, nálunk 28-a hajnalt jelent –, számos fronton visszatérve a régi kerékvágásba. Míg tavaly szabadtéri helyszínt választottak, és szigorú távolságtartást írtak elő, így csökkentve a fertőzésveszélyt, az idei gála visszatér a Dolby Színházba, és ezen kívül is mindent megtesz, hogy feledtesse a remélhetőleg már mögöttünk álló krízist.

Így például több évnyi házigazdátlanság után idén az Akadémia visszahozza az Oscar-házigazda intézményét, ráadásul nem is egy, de egyből három fővel, akiknek kiválasztásával nem bízták a véletlenre az eseménynek a zord valóságból kimenekítő funkcióját. A gálát ugyanis három komika vezeti majd: Amy Schumer, Regina Hall és Wanda Sykes. Amy Schumer humorbéli képességeit aligha kell bemutatnunk, Hall és Sykes azonban itthon talán érdemel némi bemutatást. Regina Hall a Horrorra akadva-franchise filmjeiből vagy a Csajtúrából lehet ismerős, de a közelmúltban is több komika-szerepben bizonyított, Sykes pedig még nála is nagyobb szupersztár: az Entertainment Weekly egy alkalommal Amerika huszonöt legviccesebb embere közé választotta, tizennégy Emmy-jelölése és egy Emmy-díja van, szerepelt a Feketék fehérenben és a Félig üresben is.

Három vicces nő, közülük ketten feketék, Schumer plus size – kár lenne tagadni, hogy az Oscar szeretne nagyon egyértelműen sokszínű és PC lenni.

A gála producere Will Packer, aki többek között a Csajtúrának is a producere volt, és bár hivatalosan ezt nem erősítették meg, de a külföldi szaklapok úgy tudják, hogy Packer valamiféle háromfelvonásos rendszerben gondolkodik, melyben az Oscar-gála minden óráját kicsit más felosztásban vezeti majd a három háziasszony. Kíváncsian várjuk.

A fentieken túl tudható az is, hogy kik fognak díjátadóként szerepelni a gálán: Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock, Daniel Kaluuya, Lily James, Lupita Nyong’o, Mila Kunis, Uma Thurman, Jamie Lee Curtis, Jason Momoa, Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Rami Malek és John Travolta például biztosan ott lesz a díjátadók között – reméljük, Travoltának idén sikerül azt a nevet mondania ki, amelyik a súgógépen szerepel.

A gálán fellépőként szereplők jellemzően a filmzenés és betétdalos mezőny jelöltjeiből kerülnek ki, így Billie Eilish, Beyoncé és Lin-Manuel Miranda például erős esélyesek egy-egy Oscar-performanszra. Szép húzás lenne mellettük felléptetni Lady Gagát, Jennifer Hudsont vagy Alana Haimet, mint olyan énekesnőket, akik idén színésznőként szerepeltek – Gaga, mint ismeretes, A Gucci-házban, Hudson a Respectben, Haim pedig a Licorice Pizzában –, és sokak várakozása ellenére nem kaptak Oscar-jelölést, ám ez jó eséllyel csak ábránd marad.

Mit nem tudunk?

Legelsősorban is azt, hogy kik nyernek – és bár az esélylatolgatást egy másik cikkünkben végeztük, néhány érdekesnek ígérkező kategóriáról azért ejtsünk szót. A jelölésversenyt A kutya karmai közt nyerte tizenkét jelöléssel, második helyen a Dűne áll tíz jelöléssel, a Belfast és a West Side Story pedig hét-hét jelöléssel holtversenyben a harmadik. Ez a négyes toplista már felvillantja az Oscar-jelöltek idei sokféleségét: fesztiválkedvenc szerzői film streaming-disztribúcióval, mega-költségvetésű mega-sci-fi egy kultikus klasszikus adaptációjából, ami a járvány megcsappant nézőszámai után visszavitte a nézőket a mozikba, tipikus Oscar-film áradó szentimentalizmussal és nosztalgiával, és egy eleve Oscar-nyertes musical remake-je az egyik legnagyobb ma élő rendezőtől.

De mehetünk még tovább a legjobb filmek mezőnyének színességében: itt szerepel egy japán mozi is – a Vezess helyettem Murakami Haruki novellájából, Ryusuke Hamaguchi rendezésében –, ami gyakorlatilag az, ami két éve az Élősködők volt. Bár a Vezess helyettem akkorát nyerni, mint az Élősködők, aligha fog, jelölése szépen jelzi az ázsiai filmesek erősödő szerepét Hollywoodban.

Vagy ott a CODA, ami egészen a közelmúltig nem volt igazán komoly esélyes, ám a díjszezon utóbbi heteiben a film behúzott néhány annyira fontos díjat – SAG-díj, a hollywoodi kritikuscéh és a producercéh díja – hogy hirtelen az Oscar-versenyben is komoly tényezővé vált. A CODA egyébként, ahogy A kutya karmai közt is, streamingen nézhető – előbbi az Apple TV+, utóbbi a Netflix filmje –, jelöltségük és az, hogy nagy eséllyel egyikük nyer, a streaming-platformok szakmai erősödését húzza alá. Ha a Netflix A kutya karmai közttel idén nyerni tud, az nemcsak filmtörténeti mérföldkő lesz, de a Netflix hosszas próbálkozásaira is felteszi a koronát: a streamernek az utóbbi években egyre több nagy esélyese és többszörös jelöltje volt – Roma, Mank, Az ír – de eddig még nem tudta megnyerni a kategóriát. A legjobb filmek mezőnye egyébként egy fontos visszavágóra is alkalmat ad: itt ugyanis Jane Campion és Steven Spielberg újra egymás ellen versenyez, amire legutóbb 1994-ben volt példa, amikor is Spielberg a Schindler listájával elhappolta az Oscart Campion Zongoraleckéje elől. Idén Campion jóval esélyesebb, ám, a CODA esélyeinek fent kifejtett erősödésével az is megtörténhet, hogy mindketten hoppon maradnak.

Mi lesz új?

Az idei Oscar két fontos újítást hoz: egyfelől kikerül néhány kategória az élő közvetítésből, másfelől bekerül egy új kategória, amely akár még közérdeklődésre is számot tarthat. Mindkét döntést meglehetős ellenállás fogadta. Előbbi értelmében nyolc kategória díjazottjait nem a hagyományos, világszerte közvetített gála keretében jelentik be, hanem az élő közvetítés elkezdése előtti órában, majd az eredmények összevágott, szerkesztett formában kerülnek be az élő adásba. Az Akadémia a döntést bejelentő közleménye szerint az így nyert időben több extra produkcióval szeretnék szórakoztatni a nézőket: több komikus és zenés számmal, filmrészletekkel és visszaemlékezésekkel.

A kikerült kategóriák a rövid dokumentumfilm, a vágás, a haj és smink, az eredeti filmzene, a látványtervezés, a rövid animáció, a kisjátékfilm és a hang kategóriája. Magyarán a rövidfilmes és az úgynevezett „craft” (azaz az egyes technikai, művészeti vetületek) szakmai kategóriák kerültek ki – ahol, ugye, nincsenek világhíres nevek és olykor sokak által látott címek sem. A döntés széles körű felháborodást váltott ki a szakmában, minthogy ezek a háttéremberek nagyon megbecsült munkát végeznek, másrészt pedig a rövidfilmes kategóriákban gyakran előfordulnak nagyon is nagy visszhangot kiváltó filmek, gondoljunk csak vissza néhány éve a Dear Basketball című rövid animációra, amelyben Kobe Bryant szavalta el egy versét rajzolt animációval. A döntés nekünk, magyaroknak külön fájdalmas: kisjátékfilmes kategóriában nyert annak idején Deák Kristóf, idén pedig a Dűnével a látványtervező kategóriában van egy magyar jelölt, Sipos Zsuzsanna személyében, aki így akkor sem biztos, hogy láthatunk, ha esetleg nyer.

Nyolc kivett kategória – és egy plusz: idén ugyanis, miután már többször szóba került, tényleg megvalósul az Oscar-közönségdíj. Éspedig Twitteren (legalábbis részben). Az Akadémia ugyanis arra kérte a filmrajongókat, hogy #OscarsFanFavorite címkével ellátva szórják meg a Twittert a saját 2021-es kedvenceikkel. A Twitter mellett az Oscar honlapján is lehet szavazni, de azért sejthető, hogy a tweetek lesznek többen. Egy twitterező akár hússzor is szavazhat naponta, a kedvenc filmek mellett pedig a legkedvesebb filmes pillanatra is érkezhetnek szavazatok – jelentsen ez bármit. A közönségdíj kapcsán a szakmából többen aggodalmukat fejezték ki, tweet-robotoktól és trollhordáktól féltve a szavazás tisztaságát és hitelességét. Hogy a félelmek jogosak-e, az majd kiderül, de az eredeti célkitűzés világos: az olyan filmeknek akarnak így Oscar-nyerési esélyt adni, amelyek klasszikusan nem kerülnek be még a jelölti körbe sem, a közönség előtt viszont nagy sikert arattak, idén erre a Pókember: Nincs hazaút és a Tick Tick… Boom! a legesélyesebb. Akárhogy is, a közönségdíjast az Oscar-gálán élőben jelentik majd be.

Ennyi újítás és változás után felvetődik a kérdés: és mi lesz a régi? Nos, a puccparádé mellett például a közéletiség biztosan. Ha konkrét botrány nem is feltétlenül kódolt, minthogy idén nem annyira ordító a színes bőrű vagy női alkotók „kifelejtése”, azért abban biztosak lehetünk, hogy most is lesznek ügyek, amelyekről a gála és a gála utáni szóbeszéd szólni fog. Ezek között jó eséllyel ott lesz az ázsiai filmesek idén is folytatódó felemelkedése, a latino közösség reprezentációjának témája, némi J. K. Rowling-ekézés és persze az ukrajnai háború.

A 94. Oscar-gálát idén magyar tévéadó nem adja le. Tudomásunk szerint a Pro7-en és az ORF1-en lesz nézhető, illetve a 24.hu is percről percre beszámol majd róla.