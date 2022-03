Orbán előtt azzal viccelődött az Operaház igazgatója, hogy 12 év után mindenkinek lejár az ideje

Március 12-én, múlt szombaton adták át a felújított Operaház épületét: korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az átadást többször is halasztani kellett, eredetileg 2019-re tervezték. A felújítás összköltsége végül az 55 milliárd forintot is elérte a Népszava cikke szerint, és csaknem öt évig zárva tartott a patinás épület.

A nyitógálán részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a feleségével, Lévai Anikóval és Schmitt Pál volt köztársasági elnökkel a díszpáholyban nézte az előadást, és az Operaház igazgatója, Ókovács Szilveszter a miniszterelnöknek közvetlenül is köszönetet mondott, amiért támogatták a hosszúra nyújt felújítást. A beszédben azonban utalt arra is, tizenkét évnél az Opera egyetlen igazgatója sem húzta tovább korábban, de nem akar ötleteket adni, hogy ő is erre a sorsa jusson:

Hölgyeim és uraim! A segítséget szeretném megköszönni. Szeretném megköszönni a miniszterelnök úr huzamos bizalmát. Én csak tudom, mert lassan elérem azt a határt, ami még a magyar operaházi történetben nem volt. Tizenkét év! Ezután már tényleg mindenkinek mennie kellett. Nem akarok ötleteket adni, de ez tényleg lassan elközeleg

– mondta Ókovács, csakhogy mintha nem számolt volna azzal, hogy az ugyancsak tizenkét éve hatalmon lévő Orbánnak címezve ez úgy is hangozhat, mintha arra célozgatna, Orbánnak is kitelt az ideje.

A közmédia közvetítette az eseményt, és az ominózus mondat elhangzásakor pont a díszpáholyt mutatta, ahol Schmitt Pál nevet egyedül, Lévai pedig tanácstalanul a férje felé fordul. A mai magyar médiaviszonyokra jellemző ugyanakkor, hogy ez a felvétel már el is tűnt az MTVA archívumából, csak hangfelvétel maradt fenn, a videót Márki-Zay Péter stábja töltötte fel a YouTube-ra, írja a 444.