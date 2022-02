Március 8-án indul az HBO Max Magyarországon

Kicsivel több, mint egy hónap múlva váltja az HBO GO-t.

A streamingszolgáltató ígéretéhez híven 2022-ban elérhetővé válik Magyarországon is a WarnerMedia közvetlen streamingfelülete, az HBO Max, és immár az indulás dátuma is nyilvános: március 8-án váltja le az HBO GO-t az újdonság.

A nyitás alkalmából több akcióval is készülnek, többek közt csökkentik a havidíjat az új és a meglévő előfizetők számára, illetve éves előfizetésre is lesz lehetőség. HBO Max új ára havi 2390 forint lesz.

Az aktív és közvetlen HBO GO előfizetéssel rendelkező ügyfelek automatikusan átkerülnek az új felületre, ahol csökkentett, 1590 forintos havidíjjal használhatják majd az új szolgáltatást. Ez az összeg azokra az új felhasználókra is vonatkozik majd, akik március 31. előtt regisztrálnak.

Az HBO Maxon láthatók majd a mozin kívül leghamarabb a Warner Bros. mozifilmjei mindössze 45 nappal a mozipremier után, az újdonságok közül például a Mátrix: Feltámadások, a Dűne, a Richard király, A maffia szentjei és a Tom és Jerry.

Tavaly októberben jelentették be, hogy Európába is megérkezik az HBO Max, akkor indult el az első hat európai országban, többek közt a skandináv országokban és Spanyolországban. Magyarország a második körbe tartozik, ahol márciustól válik elérhetővé a platform több közép-európai országgal együtt.