Howard Stern szerint nyilvánosságra kéne hozni, hogy Meat Loaf be volt-e oltva

Howard Stern, az éles stílusáról híres rádiós Meat Loaf halálával kapcsolatban fogalmazott meg újabb sarkos véleményt: szerinte az énekes családjának kötelessége lenne nyilvánosságra hoznia, hogy be volt-e oltva covid ellen a zenész.

Meat Loaf január 20-án halt meg, nem sokkal halála után pedig azt is megírta a sajtó, hogy az énekes elkapta a covidot, állapota gyorsan kritikusra fordult, és a covid okozta a halálát is. Az ugyanakkor máig nem derült ki, hogy kapott-e koronavírus elleni vakcinát a zenész, aki korábban a járványügyi intézkedések ellenében szólalt fel, egy interjúban közölte, hogy ő a járvány közepén is megölel bárkit, és nem hajlandó hagyni, hogy a járvány és a politika irányítsa. „Ha meghalok, meghalok, de nem fognak kontrollálni” – fogalmazott.

Erre az idézetre hivatkozva követeli most Howard Stern, hogy Meat Loaf családja álljon nyilvánosság elé, és mondja el, be volt-e oltva a zenész. Műsorában Stern arról beszélt, az énekes egy bizarr szekta tagja volt, és inkább meghalt, mintsem beoltassa magát.

Azt kívánom, bárcsak a családja előállna és elmondaná, hogy tudjátok, Meat Loaf ott feküdt a kórházi ágyban, nem kapott levegőt, és azt mondta, hibáztam, kérnem kellett volna a vakcinát. Mint az összes oltásellenes, mind ezt mondják: hibáztam

– fogalmazott a rádiós. Stern régóta az oltásellenesek hangos bírálója, és nemrég azzal állt elő: szerinte azoknak a covidos betegeknek nem járna a kórházi kezelés, akik nem oltatták be magukat.