Hetvennégy éves korában meghalt Meat Loaf Grammy-díjas énekes, aki színészként is ismert volt. Utolsó óráiban az énekes mellett lehetett felesége, és lányai is el tudtak köszönni tőle. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

A rockénekes Marvin Lee Aday néven látta meg a napvilágot. 1977-es első nagylemeze, a Bat Out of Hell tizennégymillió példányban kelt el, ezzel máig az Egyesült Államok legtöbb példányban eladott harmincöt lemeze között van. A lemez producerével, Jim Steinmannel később is együtt dolgoztak, a ’93-as Bat Out of Hell II: Back Into Hell kislemeze, az I’d Do Anything for Love máig Meat Loaf legnagyobb slágere, Grammyt is kapott érte.

Meat Loaf karrierje során több mint százmillió lemezt adott el, emellett emlékezeteset alakított a Rocky Horror Picture Show című musicalben. Ezen kívül is több filmszerepe volt, a Harcosok klubjában, az Americathonban, a Wayne világában is láthattuk.

A zenész tavaly leszerződött egy reality műsor producerének, mely híres dala címét viseli: I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That).