Közel egymilliárd forintért váltott gazdát a Rémálom az Elm utcában ikonikus családi háza

A filmtörténeti érték miatt az ár épp a duplája lett a környéken megszokottnak.

Wes Craven klasszikus horrorja, az 1984-ben bemutatott Rémálom az Elm utcában nem csak Magyarországon, de a világ számos országában – így természetesen az Egyesült Államokban – is óriási rajongótáborral rendelkezik, így nem meglepő, hogy a vele kapcsolatos tárgyak elképesztő összegekért kelnek el a különböző aukciókon.

Nemrég a film legfontosabb helyszíne, a Freddy Krüger által álmában üldözött Nancy Thompson otthona tűnt fel az ingatlanpiacon – a forgatás óta több felújításon is átesett, kívülről azonban most is négy évtizeddel ezelőtti képét mutató Los Angeles-i ház néhány nappal ezelőtt

2,98 millió dollárért, azaz 921 millió forintért váltott gazdát.

A három hálószobával, három és fél fürdőszobával, sőt, kültéri úszómedencével és vendégházzal is rendelkező ház eladási ára épp a duplája a környékén uralkodó ingatlanárak átlagánál, ez az arány azonban jóval magasabb is lehetne, hiszen a koronavírus-járvány az ingatlanpiacra gyakorolt hatása miatt a legutóbbi tulajdonos, a filmrendező Lorene Scafaria 3,25 millió dollárért – kerek egymilliárd forintért – hirdette meg azt.

Az épület az elmúlt évtizedekben a Rémálom az Elm utcában-sorozat több epizódjában is feltűnt, sőt, az előadásaival a Netflixen is jelen lévő komikus, Bo Burnham a vendégházban forgatta az Inside nevű zenés műsorát, akkori barátnője ugyanis épp a tulajdonos volt.