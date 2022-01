Rengeteg olyan dolog kijött belőlünk, amit nem is gondoltunk – a Halott Pénz-sztori

John Lennon nélkül nincs Beatles, ahogy Halott Pénz sincs Marsalkó Dávid és Járai Márk nélkül. Az, hogy ma már az egyik leghangosabb könnyűzenei siker az övék, valójában cáfolhatatlan zenekari egységüknek, és talán egy kicsit annak is köszönhető, hogy ők is a hazai Liverpoolból, Pécsről indultak. A rajongó Zwack Sándorról, Cseh Tamásról és Bereményi Gézáról, a kezdetekről és a prozódiai vitákról Járai Márk, a tavaly megjelent Halott Pénz-könyvről pedig az egyik szerző, Csapody Kinga mesél. Az év első Buksójában sem marad el a könyvajánló, és szó lesz arról is, milyen trendek jellemezték tavaly a hazai és a nemzetközi könyvpiacot.