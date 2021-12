Pataki Ági: Nemhogy nem haragszom arra, aki jelentett rólam, hanem hálás vagyok érte

Divatikon, Balázs Béla-díjas filmproducer, az első igazán híres magyar manöken. Nyitottan a világra címmel a közelmúltban jelent meg Pataki Ági önéletrajzi könyve. A kétezres évek elejének kultfilmjéről, a hozzá is köthető Üvegtigrisről, valamint arról is mesél, miként volt képes újra és újra megújulni, más karrierutat választani. Mindezek mellett kiderül az is, hogyan csökkenti a stresszt a rendszeres olvasás, és melyek Nyáry Krisztián kedvenc külföldi, filmes regényadaptációi.