Meghalt Wilbur Smith író

Életének 88. évében szombaton hunyt el váratlanul.

Wilbur Smith dél-afrikai író halálhírét hivatalos weboldalán jelentették be. Az MTI által idézett rövid közlemény szerint fokvárosi otthonában, váratlanul hunyt el. 1933-ban Zambiában (akkori nevén Észak-Rodéziában) született. 18 hónaposan megtámadta a malária, de túlélte.

Édesanyja példáját követve, rengeteget olvasott, falta a kalandregényeket. Saját honlapja szerint a vágy, hogy írjon, először akkor jelentkezett, amikor újságíróként akart tudósítani a dél-afrikai változásokról.

Apja nem olvasott, az írást bolondériának tartotta, ezért vonakodva bár, de adóellenőr lett. Akkor kezdett el mégis írni, amikor első házassága, 24 évesen válással végződött. Nappal hivatalnok volt, éjjel írt.

Első regényét 1964-ben publikálta, When the Lion Feeds (Amikor az oroszlán zabál) címmel. Miután eladták a filmjogokat, rájött, már regényíróként is építheti karrierjét. Azt vallotta magáról, hogy hisz a jó győzelmében a rossz felett, és abban, hogy a szeretet mindent legyőz.