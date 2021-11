Ásó, balta, hullazsák – ilyen lett a You harmadik évada

Gluténmentes sütik és instaguruk között, kisvárosi szülőkkel folytatódik a gyilkolászás. Évadkritika.

A pandémia miatt közel két évet kellett várnunk a Netflix közönségkedvenc sorozatának folytatására, amelyben a Gossip Girlből ismert Penn Badgley egy lehengerlő és karizmatikus hősszerelmest alakít, aki bármit megtenne szíve választottjáért. Bármit, akár embert is ölne érte. Korábban írtunk már az első tíz részről, a második és a harmadik évadról pedig nehéz lenne úgy szót ejteni, hogy ne lőnénk le néhány érdekesebb fordulatot. Aki még nem ismerné a szériát, érdemes pótolnia az előző két évadot a Netflixen, mielőtt tovább olvasna a folytatásról.

Ahogyan már az évadot beharangozó előzetesből megtudhattuk, Joe Goldberg (Penn Badgley) és Love Quinn (Victoria Pedretti) Los Angelest (és néhány hullát) maguk mögött hagyva Kalifornia egy csendes és nyugodt kertvárosába költözik, hogy tiszta lappal indulhassanak, immár családként. Különösen nehéz dolguk van, ugyanis csupán a közös gyermek és a közös titkok tartják össze romokban heverő házasságukat. Ha ez nem is lenne elég a további bonyodalmakhoz, Joe szemet vet a szomszédjukra is – aki látta az előző két évadot, az nagyjából sejtheti, mi következik ezután.

Bár kezdetben Joe és Love is megveti a felszínen tökéletesnek tűnő kisváros lakóit, többek között saját párkapcsolati problémáik miatt mégis elkezdenek nyitni feléjük. Mindketten úgy érzik, hogy szükségük van változásra annak érdekében, hogy új életet kezdhessenek, és igazán meghitt családi otthont biztosíthassanak újszülött fiuk, Henry számára. Mivel mindketten borzasztóan toxikus körülmények között nőttek fel, és nélkülözniük kellett a szüleiket, minden erejükkel igyekeznek elkerülni, hogy gyermekük hozzájuk hasonlóan sérüljön, és váljon ezáltal szörnyeteggé.

Igyekeznek tehát csapatként dolgozni házasságuk megmentéséért, ennek érdekében egy párterapeuta és egy nyitott kapcsolatban élő pár segítségét is igénybe veszik, de a háttérben folyamatosan dolgozik bennük az egymás iránt érzett bizalmatlanság. Ez egy megromlott párkapcsolatban nem meglepő:

Előbb-utóbb kihullanak a csontvázak a szekrényből, amit itt azonban szó szerint is kell érteni.

Nézőként nem nehéz drukkolnunk nekik, az előző két évadban már bevált recept szerint nem csak ellenszenvesek és taszítóak, de átérezhető problémáik is vannak, legyen szó akár feldolgozatlan traumákról, boldogtalan házasságról, vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos nehézségekről. Annak ellenére szorítunk értük, hogy tudjuk: mindketten borzasztó dolgokra képesek azért, hogy megvédjék a szeretteiket.

Bizonyos fordulatok könnyen kiszámíthatóak, és a sokadik gyilkosság után kissé unalmas látni, hogy Joe ugyanolyan megszállottként, a már többször látott módszerekkel figyeli meg és sikerrel cserkészi be érdeklődésének tárgyát. Ami változást hoz a megszokott felépítéshez képest, hogy ezúttal már nemcsak Joe, hanem Love gondolataiba is betekinthetünk egy rész erejéig, és az ő karaktere is kap különálló történetszálakat. Itt támadhat némi hiányérzetünk, mivel több lehetőséget is rejtett volna magában a családját védő impulzív anya és elhanyagolt feleség karaktere, de sajnos az ő döntései is hamar kiszámíthatóvá váltak.

Ebben az évadban több flashbacket kapunk Joe meglehetősen problémás gyerekkorából. Sajnos a korábban megismert történethez képest ez nem szolgál túl sok adalékkal, így már-már feleslegesnek is tűnnek ezek a visszatekintések az árvaházban eltöltött évekre. Semmi olyat nem tudunk meg, amire ne számítanánk addigi ismereteink alapján – legyen szó arról, hogy a többi gyerek folyamatosan terrorizálta őt, vagy hogy az egyik nevelőnő pótolta számára az anyafigurát, akivel szintén nem ápolt egészséges kapcsolatot. Persze ezek is tovább árnyalják a férfiról kialakult képet, de ezen információk hiányában is tökéletesen megértenénk, miért vált sorozatgyilkossá.

A társadalomkritika is a sorozat fontos eleme – ezúttal az influenszerek, a biohackerek és az oltásellenesek kerülnek terítékre, kis kitekintéssel az aktuális járványhelyzetre, de ez a szál talán ebben az évadban sikerült a leggyengébbre az eddigiek közül. Hiányoznak Joe belső monológjaiból a fekete humorral átitatott szarkasztikus megjegyzések, ezek helyét szinte teljesen átvették a feleségével és a házasságával kapcsolatos keserű poénok. A mellékszereplők is szürkébbnek tűnnek, nincs például a második évadban megismert Ellie-hez hasonlóan szellemes karakter, vagy bárki, aki a dráma mélyítésén túl humorforrásként is szolgálna.

Ha guilty pleasure-sorozatként tekintünk a You-ra, könnyebb elnéznünk a logikai bakikat, mindenesetre érezhető, hogy picit elfáradtak az írók.

Az első évad rengeteg nézőt szippantott be, és rávette őket arra, hogy kétszer is meggondolják, mit osztanak meg nyilvánosan a közösségi médiában. Ritkán fordul elő, hogy egyszerre drukkolunk a sorozatgyilkos főhősnek és az áldozatának is, itt éppen ez történik, sőt, a borzalmak ellenére még nevetni is tudunk. A második évadnak is sikerült hoznia ezt a szintet: legnagyobb erősségként a jól megírt, komplex és szórakoztató karaktereket lehetne kiemelni. Az első évadban megismert Beck (Elizabeth Lail) viszonylagos passzivitásához képest Love tudja, mit akar: nem vágyik arra, hogy valaki megmentse, éppen ezért nehezebb falat Joe számára, ami izgalmas dinamikát eredményez. A zárlat meglepő és izgalmas fordulatot hoz, éppen ezért sajnálatos, hogy a folytatás a várakozásokhoz képest azonban sok lehetőséget kihagyva egészen unalmassá és kiszámíthatóvá vált.

A finálé és a végkifejlethez vezető történések sokak kedvét elvehetik attól, hogy a képernyő előtt maradjanak, ám némi bizakodásra ad okot, hogy a főszereplőt alakító Penn Badgley szerint viszont a folytatásban teljesen mást láthatunk majd az eddigiekhez képest.

A Netflix október 13-án, két nappal a friss évad érkezése előtt jelentette be, hogy berendelik a következő évadot is. Bár a készítők eddig semmilyen részletet nem árultak el a sorozat további alakulását illetően, így a szereplőgárda sem ismert, a lezárás alapján az egyik karakterről biztosan tudjuk, hogy visszatér. A You új részei a korábbi évadpremierek alapján leghamarabb 2022 végén érkezhetnek.

Te (You) 3. évad, 2021, Netflix, 10 epizód. 24.hu: 6/10