Szvoren Edina: Ha valami valóságos, akkor megszűnik a lehetségesség

Szvoren Edina ötödik novelláskötete júniusban jelent meg Mondatok a csodálkozásról címmel, ő maga mégis azt mondja: egyre kevesebbszer csodálkozik rá bármire is. Bár sokan mostoha sorsúnak tartják a rövid prózát, szerinte sem a kiadók, sem pedig az olvasók nem várnak tőle feltétlenül regényt. Mindezek mellett ritmikáról, zeneiségről, és arról is mesél, örkényi vagy kafkai inkább a humora. A Buksó új epizódjában folytatjuk a szerzői jogról szóló témánkat, és jó pár, a közelmúltban megjelent novellás kötetet is ajánlunk majd. A mikrofonnál Nyáry Krisztián.