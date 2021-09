Megjött az első kép a The Last of Us videójáték sorozatverziójából

Megjött az első kép a The Last of Us videójáték sorozatverziójából

Roncs a zöld tájban.

Azt jó ideje lehet tudni, hogy az HBO sorozatot forgat a népszerű Playstation-játékból, a The Last Of Usból. A főszereplők Pedro Pascal és Bella Ramsey lesznek, az adaptációért pedig az a Craig Mazin felel, akinek a Csernobilt is köszönhetjük, az eredeti videójáték sztoriját kidolgozó Neill Druckmannal az oldalán. Most közzétették az első képet is a sorozatból, amelyen a Joelt és Ellie-t alakító Pascal és Ramsey hátulról látható, amint egy zöld tájban fekvő roncsot figyelnek. Íme:

Az előző konzolgeneráció legnagyobb sikercímeként emlegetett The Last of Us a jövőben, 2033-ban játszódik, a főszereplő Joel, aki azt a feladatot kapja, hogy a zombiszerű lényekkel fertőzött Amerikán keresztülvigyen egy tizenéves lányt, Ellie-t egy barátságos ellenállócsoporthoz, akik úgy gondolják, a lány lehet a fertőzés megállításának kulcsa.