A Netflixé lehet a teljes Roald Dahl-életmű

Willy Wonka már egy ideje a Netflixé, most viszont Dahl összes történetének megfilmesítési joga az övék lehet.

Napok kérdése, és bejelenthetik a Netflix legújabb szerzeményét, azt, hogy a streamingszolgáltatóhoz kerülhetnek a Karcsi és a csokigyárat is jegyző Roald Dahl történeteinek megfilmesítési jogai – írja meg nem nevezett informátorokra hivatkozva a Bloomberg.

A Netflix már korábban is érdekelt volt a témában, emiatt is kötött hároméves szerződést a norvég származású walesi író író hagyatékkezelőjével, a Roald Dahl Story Companyval (RDSC), amely során tizenhat alkotás jogait szerezte meg. A megegyezés keretein belül tavaly bejelentették, hogy Taika Waititi új-zélandi rendező egyből két Karcsi és a csokigyár-feldolgozásra is aláírt.

Nagyon úgy fest azonban, hogy a Netflix többet akar ennél, és a teljes Dahl-életműre igényt tartanak. Az amerikai sajtó szinte már tényként kezeli az üzletet, amelyet a napokban hozhatnak nyilvánosságra a bennfentesek szerint. A streamingháborúban a Dahl-életmű jogainak birtoklása jelentős fegyvertény lehet a Netflix számára, a brit író történetei ugyanis a mai napig rendkívül népszerűek.

Dahl a 20. századi irodalom fontos szerzője, írásaiban leggyakrabban a gyerekek szemével szemléli a felnőttek világát. Olyan művek fűződnek a nevéhez, mint a Matilda, a Danny, a szupersrác, a Boszorkányok, a Szofi és a HABÓ valamint a Karcsi és a csokigyár, amelyet többször dolgoztak már fel mozgóképen – legutóbb 2005-ben Tim Burton rendezésében.