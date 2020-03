Taika Waititi Hitler után ráveti magát Charlie csokigyárára

Kevés elfoglaltabb filmes multitálentum van most Taika Waititinél, aki nemrég nyert Oscart a Jojo Nyuszi forgatókönyvéért. A második világháborús szatírát persze nem csak írta és rendezte, de még a kisfiú főhős képzelt barátját, Hitlert is ő maga alakította a vásznon. Jelenleg új sportkomédiája, a Next Goal Wins utómunkájában van elmerülve, ám közben a Thor: Ragnarök sikerét követően további körökre tervez visszatérni a Marvel-univerzumba egy új Thor-film rendezésével, illetve a What if…? című Marvel-sorozatban való szerepléssel. Színészként pedig feltűnik még James Gunn Öngyilkos osztagjában, illetve a Free Guy című Ryan Reynolds-vígjátékban is a közeljövőben.

Ha mindez nem lenne elég, a Netflix most bejelentette, hogy Waititi két animációs sorozatot fog szállítani a számukra, az egyik egy rendes adaptáció a Charlie és a csokigyárból, a másik pedig egy kreatívabb átdolgozása a dahli világnak. A klasszikus mesekönyvnek legutóbb Tim Burton futott neki, Johnny Deppel a főszerepben, de kétségtelen, hogy Waititi abszurd stílusához is legalább annyira illik, mint a rémmesék nagy rendezőjéhez.

These two series are just the beginning – Matilda, The BFG, The Twits, and many other beloved Dahl stories are set to follow soon!

