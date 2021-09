Pegazuson lovagló Orbán és Covid-kiábrándultság – megnyílt a 21. ARC kiállítás

Ismét eljött az évnek az a hónapja, amikor az óriásplakátoktól nem a viszolygás, hanem a nevetés, az egyetértő bólogatás, vagy épp a frusztráció kerülgetheti az embert. Megnéztük Újbudán, a Bikás parkban a 21. ARC kiállítást.

A kiállítást pénteken Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki később nem hagyta ki, hogy ne pózoljon egyet a Többször lesz Fudan kutyavásár-plakát mellett. A péntek délelőtti időpont és a lábát lógató eső ellenére meglepően sokan bóklásztak az óriásplakátok közt. Ennek az is lehetett az oka, hogy Junghausz Rajmund csütürtökön akaratlanul is reklámot csinált a kiállításnak, és középső ujjával azok figyelmét is felhívta az ARC-ra, akik esetleg nem tudták, mikor is indul idén az a bizonyos óriásplakátos hónap. Az újbudai fideszes képviselő az egyik szivárványos plakát – Kocsis Bálint Hajrá magyarok! című alkotása egyébként Újbuda különdíját nyerte el – láttán húzta fel magát annyira, hogy gusztustalan provokációnak nevezte a kiállítást, másnap pedig már magyarázkodnia kellett: nem az LMBTQ-közösségenek címezte kirohanását, hanem Barabás Richárd kerületi alpolgármesternek.

Kapcsolódó Elmagyarázta a fideszes politikus, miért mutatott be az ARC-kiállításon Nem az LMBTQ-közösségnek, hanem kizárólag az alpolgármesternek mutattam be – közölte Junghausz Rajmund. Közben egy volt DK-s politikus is „divatbuzizott” egyet.

Junghausz akaratlanul is rámutatott, hol pukkasztják épp a polgárt a fővárosban, nem mintha az ARC-kiállításnak szüksége lenne plusz hírverésre. A gondolatébresztő plakátok már huszonegyedik éve díszítik néhány héten át Budapest köztereit – az idén a tavalyi áthelyezés után ismét a Bikás park füvén. A szervezők ezúttal Életjel alcímmel hirdették meg a pályázatot, az alkotókat arra kérték, hogy a jelenlegi nehéz időszakban megélt élményanyagot forgassák meg kreativitásuk malmaiban, azt pedig ismét megnevettető vagy épp elszomorító, de mindenképp elgondolkodtató alkotások képében küldjék be a pályázatra. Végül 82 darab plakát került ki a Bikás parkban.

Legalább annyi keserű haszna volt a koronavírus-járványnak, hogy tavaly új témaként kúszott be az ARC plakátjai közé, és egyből le is tarolta a kiállítást. A korábbi slágertémák, mint a klímaválság vagy a nagyhatalmak csatározásai a perifériára szorultak, és ez idén sem történt másképp. A Covid-tematika viszont érezhetően változott: míg tavaly még az „újdonság” varázsával hatott az emberiséget eddig nem látott helyzet elé állító világjárvány, addig idén már a pandémia más aspektusai kerültek terítékre: Müller Cecília arca ugyan ismét visszaköszön a plakátokról, de már senki sem talált ki borzasztó szóvicceket, nincsen több Covid-ubi és szerelem a korona idején. Van viszont helyette az elszigeteltségbe belefáradó ember, a gazdája állandó otthonlétébe belefáradó macska, az újranyitással el nem bíró egyén – az általános kiégés és fásultság, amelyet másfél évnyi pandémia után vélhetően mindenki egy kicsit a magáénak érez.

Vége lehetne már ennek a szarnak – olvasható az egyik plakát alatt, amely mintha nemcsak a Covid-témájú alkotások, de az egész kiállítás hangulatát is áthatná.

Ez az érzés ugyanis belengi a másik slágertémát, ami jó ideje szintén nem tud kimerülni, csupán az elemei változnak: a rendszerkritikát idén sem kapcsolták takaréklángra. Sok művészt szokás szerint egyenesen a rendszer jelképe, a miniszterelnök ihletett meg: van emojikból kirakott Orbán, pisztolyorrú Orbán, pegazuson lovagló Orbán – az utóbbi különösen népszerű gondolat volt a plakáttervezők körében, hisz láthatjuk ennek rajzfilmesített és megfestett változatát is. A tavalyi Index-ügy és a sajtószabadság idén átadta a helyét az elmúlt hónapok nagy port kavart intézkedéseinek: főleg az LMBTQ-közösségeket érintő döntések és az anya nő, az apa férfi kezdetű kormányzati szólamok tengelyén öntötték leggyakrabban vizuális formába gondolataikat az alkotók. A sok szivárványos plakát mellett a Pegasus-botrány is a slágertéma volt, a vegánság is megjelent néhány plakáton, az idei újonc pedig Várkonyi Andrea lett, akit egy Titanic-jelenetbe építettek bele vőlegényével, Mészáros Lőrinccel együtt.

Az idei ARC mintha kicsit halványabb lenne, mint az eddigi évek felhozatala, vagy csak tényleg olyan erősen átitatja a kiábrándultság a képeket, hogy már-már kellemetlenül érint: igen, tényleg ez a valóság, amin néha már csak sírva lehet nevetni.

A 21. ARC kiállítás mától egy hónapon át megtekinthető egészen október 17-ig éjjel-nappal, szokás szerint ingyenesen a Bikás parkban.

Díjazottak.

Legjobb alkotás, 1. helyezés: Vértessy Flóra és Ónodi Lóránt: Volt.

2. helyezés: Vercz Dávid: Újjászületés.

3. helyezés: Mészáros Dóra: Házi feladat-2021.

A legkedélyborzolóbb alkotás (Borz díj): Radványi Gábor: Belóg a lóláb.

Budapest különdíja: Elter Zsolt: Magyarfalancs.

Újbuda különdíja: Kocsis Bálint: Hajrá magyarok!.

A Hammer Agency különdíja: Hegedüs Melinda: Depresszív addikció.