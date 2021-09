Nagyon látványos lesz Daniel Craig utolsó Bond-kalandja

Vége a várakozásnak.

Ugyan még nem láthattuk magát a filmet, de bizonyos értelemben már most kijelenthető:

A Nincs idő meghalni James Bond eddigi legnehezebb bevetése.

És most nem is a főgonosz legyőzéséről beszélünk, pusztán arról az egyszerűnek tűnő feladatról, hogy a 007-es eljusson a mozivásznakig. A Nincs idő meghalninak már a forgatása is nehézkes volt, rendezőváltásokkal és pótforgatásokkal, aztán ez a film esett először áldozatul a koronavírus-járványnak. 2020 tavasza óta pedig számos alkalommal tűztek ki új premieridőpontot, és már az is fel merült, hogy valamelyik streamingóriásnál landol majd a film.

Most viszont végre úgy tűnik, szeptember végén tényleg láthatjuk Daniel Craig utolsó 007-kalandját. Ezt az ígéretet nyomatékosította a stúdió egy két és fél perces előzetessel, amelynek már az elején hatalmas betűkkel bejelenti: The Wait is Over, vagyis Vége a várakozásnak. Bondot a trailerben amúgy láthatjuk földön, vízen, levegőben, láthatóan nem spórolták ki az akciót a filmben.