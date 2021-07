A Blink-182 énekese: a héten tudom meg, túlélem-e a rákot

Mark Hoppus, a Blink-182 énekese, aki júniusban jelentette be, hogy rákos betegséggel kezelik, fontos vizsgálat előtt áll, ami egészen felfoghatatlan érzés számára.

– fogalmazott a valamilyen orvosi képalkotó eljárással készült képpel illusztrált posztban, melyen jól látszik a nyaka és a válla közötti tumor. Hozzátette, hogy akár kemóval, akár csontvelő-transzplantációval, de valahogy mindenképpen legyőzi majd a betegségét.

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y

