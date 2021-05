Meghalt Gavin MacLeod, a Szerelemhajó című sorozat színésze

90 éves korában elhunyt Gavin MacLeod, a Szerelemhajó és a The Mary Tyler Moore Show című sorozat színésze. Halálának hírét unokaöccse, Mark See erősítette meg a Varietynek. MacLeod szombaton kora reggel halt meg, egészségi állapota hónapok óta romlot, írja a lap.

A New York-i Mount Kiscóban született MacLeod képzőművészeti tanulmányai elvégzése után az Amerikai Egyesült Államok Légierejénél szolgált, majd New York-ba költözött és a Radio City Music Hallban kezdett el dolgozni, míg színész munkák után kutatott. 26 évesen, 1957-ben debütált a The Walter Winchell File című televíziós krimi-drámasorozat, majd egy évvel később a The True Story of Lynn Stuart című filmben. 1961-ig sorra követték egymást a televíziós fellépések, de az első igazi áttörést a The Mary Tyler Moore Show hozta meg számára 1970-ben, amiért két Golden Globe nevezést is kapott. Másik híres szerepe a 90 országban vetített Szerelemhajó című sorozatban alakított Stubing kapitány volt.

My heart is broken. Gavin was my brother, my partner in crime (and food) and my comic conspirator. I will see you in a bit Gavin. Tell the gang I will see them in a bit. Betty! It’s just you and me now. pic.twitter.com/se4fwh7G1G

— Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) May 29, 2021