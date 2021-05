Meghalt B. J. Thomas Grammy-díjas énekes

78 évesen, szombaton elhunyt B. J. Thomas, azaz Billy Joe Thomas többszörös Grammy-díjas country énekes, akinek a nveéhez olyan dalok fűződnek, mint a Raindrops Keep Fallin’ on my Head vagy Hooked on a Feeling. A Variety azt írja, hogy Thomas halálát negyedik stádiumú tüdőrák szövődményei okozták. Az énekes először márciusban beszélt betegségéről.

Az Oklahoma államban született Billy Joe Thomas a texasi Houstonban nőtt fel, 1966-ban ismerte meg a közönség, amikor első dala, az I’m So Lonesome I Could Cry megjelent. 1976-ban megjelent Home Where I Belong című albuma, mely az első, több mint egymillió példányszámban elkelt gospel album volt.

Pályafutása alatt Thomas öt Grammyt nyert, világszerte 70 millió albumot adott el, és számos toplistás dala született. A Burt Bacharach and Hal David által írt Raindrops Keep Fallin’ On My Head című dala, mely a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filmben is hallható, amellett, hogy a slágerlisták élére került, Oscar-díjat kapott a legjobb eredeti dal kategóriában.