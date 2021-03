Meghalt Bunny Wailer

Elhunyt Bunny Wailer híres jamaicai reggaezenész, a legendás The Wailers együttes utolsó, még élő tagja, Bob Marley zenésztársa, írja az MTI.

Az énekes-dalszerző, ütőhangszeres zenész kedden halt meg hazája fővárosában, egy kingstoni kórházban 73 évesen. Halálának okát a kulturális minisztérium nem közölte, de köztudott, hogy Wailer az utóbb három évben kétszer is szélütést szenvedett, és ennek nyomán többször került kórházba.

Az énekes, aki Neville Livingstone néven született, 1963-ban Bob Marleyval és Peter Tosh-sal, a reggae későbbi szupersztárjaival alapította a Bob Marley and The Wailers együttest, amely a Catch a Fire című albumával szerzett nemzetközi hírnevet. Marley és Livingstone (Wailer) gyerekkorától, még a kingstoni nyomornegyedből ismerte egymást, és rokoni kapcsolatba is kerültek egymással, mert Marley anyjának és Livingstone apjának született egy közös lánya.

Az együttes fontos szerepet játszott az új jamaicai zenei stílus, a reggae hazai és globális népszerűsítésében. Bunny Wailer azonban még 1973-ban, a nagy nemzetközi áttörés előtt kivált a bandából, mert úgy ítélte meg, hogy a szubkultúrához tartozó amerikai klubokban tervezett fellépések ellentétesek rasztafari hitével. Hosszú szólókarrierje során három Grammy-díjat gyűjtött be.

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök Bunny Wailer halálát az ország és a reggae nagy veszteségének, a muzsikust a jamaicai zene „köztiszteletben álló rangidős államférfijának” nevezte. Olivia Grange kulturális miniszter azt hangsúlyozta, hogy

bár Wailerrel a legendás zenekar utolsó, még élő tagja távozott, mindaz, amit a jamaicai zene úttörőjeként és zászlóvivőjeként tett, tovább él.

Bár Wailer turnézott szerte a világban, a legjobban otthon, a jamaicai hegyek között érezte magát, ahol földműveléssel is foglalkozott, miközben dalokat és zenét vett fel lemezkiadója, a Solomonic számára.