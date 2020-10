Senki sem került karanténba a koronavírusban elhunyt egri színész kontaktszemélyei közül

Kedden megírtuk, hogy koronavírus-fertőzés következtében október 26-án meghalt Kelemen Csaba színész, az egri Gárdonyi Géza Színház társulatának tagja. A Narancs.hu információi szerint a színész október 10-én még szerepelt egy előadásban, de egyes kollégái már észlelték rajta az egészségromlást, viszont még nem tudták, hogy fertőzött. A lap szerint ennek ellenére az előadás többi résztvevője közül senki sem került házi karanténba, noha a kontaktszemélyeknek tíz napos karantént ír elő a jogszabály, mely október 20-án járt volna le. A Narancs.hu úgy tudja, később egy másik társulati tagról is kiderült, hogy koronavírusos, és október 17-én még szerepelt egy gyermekeknek szóló darabban, de ennek a színésznek a kontaktszemélyei sem kerültek karanténba.

A cikk idézi Mirkóczki Zitát, az egri közgyűlés MSZP-s képviselőjét, aki szerdai sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a két koronavírusos személy kontaktszemélyei közül ketten a karanténidőszak alatt is szerepeltek egy gyermekeknek szóló darabban. A képviselő elmondta, a Gárdony Géza Színház igazgatója, Blaskó Balázs nem tájékoztatta az önkormányzatot egyik fertőzésről sem, noha szerinte az igazgatónak jelenteni kellett volna a fenntartónak az igazolt fertőzéseket, és hogy milyen intézkedéseket hoztak. A lap megkereste Blaskó Balázst is, aki elmondta, az Emmi által kiadott protokoll szerint „csak akkor kell értesítenie a fenntartót a fertőzésekről, ha az NNK be akarja záratni az intézményt a fertőzések miatt. Az igazgató szerint azzal, hogy az NNK-nak jelentette a két színész pozitív vírustesztjét, mindent megtett, amire a hatályos jogszabályok kötelezték.”

Az igazgató arra a kérdésre, hogy miért nem kerültek karanténba Kelemen Csaba kontaktszemélyei, azt mondta, csak október 19-én kapott hivatalos értesítést a népegészségügytől, hogy Kelemen mely kontaktszemélyeinek kell karanténba vonulni. Mivel a tíznapos karantén másnap járt volna le, így végül senki sem került karanténba. Blaskó azt is elmondta, a másik fertőzött színészt csak négy nappal az első tünetek után, október 22-én tesztelték és 25-én derült ki róla, hogy fertőzött, a kontaktszemélyek listáját pedig meg sem kapta még a megkeresés időpontjáig. Szerinte „a népegészségügy malmai őrölnek túl lassan” és nem ő követett el mulasztást azzal, hogy nem kerültek házi karanténba a fertőzöttek kontaktjai. A Narancs cikke azonban megjegyzi, hogy „Kelemen Csaba pozitív tesztjéről már október 16-án lehetett volna tudni, és akkor az NNK hivatalos értesítése nélkül is önkéntes (tehát nem hatóságilag elrendelt) karanténba lehetett volna küldeni mindenkit, aki érintkezett a fertőzött színésszel. A Gárdonyi Géza Színház azonban továbbra sem zárta be kapuit, a tervezett bemutatók egyelőre nem maradnak el.”

Kiállt a jelenlegi igazgató mellett az egri Gárdonyi Géza Színház társulatának többsége Az egri közgyűlés október 29-én, csütörtökön döntene a színház igazgatói pályázatáról, és új igazgatót szeretne, a társulat többsége a jelenlegi mellett áll ki.

Nem ez volt az egyetlen fejlemény ma a Gárdonyi Géza Színház ügyében, melynek igazgatójáról a közgyűlés csütörtökön döntene, ám a társulat többsége azt szeretné, halasszák el a döntést.

Kiemelt kép: Az egri Gárdonyi Géza Színház lefedett nézőtere 2020. április 8-án. Fotó: Komka Péter / MTI