Szeretnénk már mozizni, a filmszínházak is nyitnának, de még várnunk kell

Május 18-án Budapesten is feloldották a kijárási korlátozásokat, újra tele van a város a hetekig otthonukban raboskodó emberekkel. Hogy meddig, nem tudhatjuk, ahogy azt sem, berobban-e újra ennek következtében a járvány. Arról egyelőre nincs információ, mikor nyithatnak újra a mozik, pedig az üzemeltetők szerint lenne rá igény. Megkérdeztük a Cinema Cityt, valamint néhány művészmozit, mire számítanak.

A Cinema City két okból kifolyólag nem tudja még, hogy mikor nyit ki. Egyrészt Magyarországon még nem jelentették be, hogy a mozik és a színházak mikor nyithatnak ki, mondja Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketing igazgatója. Amíg erre nem kapnak engedélyt, addig bármi történik, nem tudják elindítani a mozikat.

A másik ok az, hogy az amerikai piac nyitására várunk, hogy a nagy stúdiók kommunikálják az elmaradt vagy mostanában bemutatandó filmek új premierdátumát, ha az nem az eredetileg tervezett időpontban lesz. Egy-két hétig belefér, ha nincs kiemelkedő tartalom, de mindenképpen úgy szeretnénk megnyitni, hogy van legalább egy-két húzófilm, amire az emberek bejönnek

– mondja.

Buda Andreáék a közösségi média felületein és call center-hívások alapján azt tapasztalják, egyre többen igénylik, hogy moziba mehessenek, főleg most, hogy a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás.

Angliában július 4-i nyitásról kommunikálnak a mozik. Nálunk az egyik nagy kérdés most Christopher Nolan Tenet című filmje, hogyan dönt a Warner a július közepére ígért bemutatóról, illetve a Disney az egy héttel későbbre tervezett Mulanról. A legnagyobb filmek, a James Bond vagy a Fekete özvegy premierje pedig novemberre van kitűzve, melyekkel világszintem úgy számolnak, hogy ősszel valóban bemutatják mindkettőt. De nem tudjuk, hogy mi lesz a következő hónapokban járványügyi szempontból.

Arra a kérdésre, hogyan érintette a bezárás a dolgozókat, Buda Andrea elmondta: nagy részük nem a Cinema City munkavállalója, hanem egyetemi iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazzák őket.

Hogy az elkövetkező időkben, egy esetleges második járványhullám esetén mi lesz, még Buda Andreáék sem tudják, az elsődleges céljuk az, hogy a megfelelő higiéniai óvintézkedések mellett a megszokotthoz és megszeretetthez legközelebbi moziélményt tudják nyújtani a nézőknek.

Hasonló véleményen van Deák Zsuzsanna, a Cirko Film sajtósa is, aki megkeresésünkre elmondta, az elmúlt két hónapot az újranyitásra való felkészüléssel töltötték, valamint kérdőívben arra kérték a nézőiket, hogy segítsék a mozi újranyitását a válaszaikkal.

A kormány rendelkezésétől függ: amint megengedik a mozik újranyitását, kinyitunk – természetesen komolyan véve a higiéniai elővigyázatosságot (plexiüveg választja majd el a pénztárost a nézőktől, ügyelünk arra, hogy sorban állás közben tartsák a távolságot a vendégek, lesz fertőtlenítő folyadék és rendszeres fertőtlenítő takarítás), továbbá a nézők és munkatársaink biztonságát. A kérdőívünket mostanáig kétezren töltötték ki, és a legtöbben azt jelezték, hogy az újranyitás után azonnal jönnének a moziba. A hely kicsi, és egy nemrég megjelent tanulmány szerint elenyésző az esélye annak, hogy egy moziban egymást fertőzzék a nézők (maszkot lehet hordani, nincs a nézők között interakció, távolabb is lehet ülni egymástól).

A zárva tartás természetesen nemcsak a nézőket, hanem az ott dolgozókat is rosszul érintette, több mint kéthavi teljes, ilyenkor szokásos bevételtől estek el. Deák Zsuzsanna elmondta, hogy elindították a Cirko-Gejzír adományoldalát, ahol a nézőik ajánlhatnak fel támogatást. Ide folyamatosan érkeznek az adományok, illetve vannak, akik például most vesznek éves bérletet azért, hogy támogassák a mozit.

A Cirko mindeközben nagyszabású fesztivállal készül az újranyitásra, melyen a vírushelyzet miatt hónapokat késő premierek lesznek láthatók, mint Atom Egoyan A díszvendég című filmje, a Jack London-regény nyomán készült Martin Eden és Roman Polanski Tiszt és kém – a Dreyfus-ügy című alkotása.

Az Art+ Cinemát üzemeltető, valamint európai art- és magyar filmeket forgalmazó Vertigo Media ügyvezetője, Berta Balázs azt mondja, reményeik szerint júliusban a mozik már újra működhetnek.

A Vertigo Média mint moziüzemeltető a törvényi előírásoknak megfelelően március 16-án bezárta az Art+ Cinemát, és a lehető leghamarabb újra fogja nyitni, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik. Jelenleg nehéz előre látni, hogy a moziba járás mennyire esik vissza, és azon belül is az artmozik közönsége miképp reagál az újranyitásra. Mi fizikai vetítéseket tartunk, ebben nem lesz változás, a szükséges és előírt változásokat megtesszük.

Mivel a moziban több főállású alkalmazott is dolgozik, az egzisztenciális kérdések egyre feszítőbbek, egy elhúzódó zárva tartás csak tovább ront a helyzeten, tette hozzá Berta Balázs. Amit már előre látnak, hogy a mozi újranyitásához számos akciót fognak hirdetni. A nyitás utáni hetekben kedvezményes jegyárral lesznek megtekinthetők a filmek, tekintettel a járvány időszaka alatt anyagiakban is megrendült családokra.

– mondta el Berta Balázs.

Emellett online rajzversenyt hirdetnek majd a premier előtt látható Mása és a medve: Mása dalai című új, egész estés rajzfilmhez kapcsolódóan. A legjobb munkákból kiállítás nyílik a moziban, a legügyesebb rajzolók pedig ingyen tekinthetik meg családjukkal a filmet. Az Art+ Cinema őszre tervezi a korábban már megrendezett Mozizz éjszaka! nevű programját, melyen éjszakai mozimaratonon karszalaggal vehetnek részt az érdeklődők, és nézhetnek új artfilmeket kifulladásig.

Az artmozi-üzemeltető Budapest Film Zrt. a kéthavi kényszerpihenőt hat mozija felújításával töltötte, és elindította a Budapesti Távmozit, melynek kínálatában március-áprilisban elmaradt premierekből és filmfesztiválok kínálatából válogathatunk online.

Emellett újraindítottuk a Filmhíradó intézményét, amely ezúttal tényleg filmekről ad hírt, valamint készülünk egy nagyon izgalmas kötettel a budapesti mozik titkos történeteiről, ez jövőre kerül a könyvesboltokba. Bár már most is napi tíz–tizenkét vetítésünk van a távmozikban, de amint szabad és biztonságos lesz, ezen felül sok kertmozit nyitunk meg a budapestieknek, ahogy eredetileg is terveztük