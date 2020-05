Már nagyon dolgoznak a Doktor Szöszi harmadik részén

Reese Witherspoon visszatér Elle Woods szerepébe, és a Deadline értesülései szerint megvan az is, hogy ki írja a forgatókönyvet. Mindy Kaling és Dan Goor lett a befutó, akik már dolgoztak együtt egy szintén készülő esküvős vígjátékon Priyanka Choprával. Kaling ezen kívül legutóbb a netflixes Never Have I Ever alkotójaként tűnt fel, és írt részeket az Office-nak is korábban. Színésznőként pedig számos produkcióban láthattuk, az Apple TV+-on futó Morning Show-ban például három rész erejéig szerepelt.

A forgatókönyv első változatát a Doktor Szöszi első részének írói rakták össze, de végül Kalingék története fog megvalósulni, akik az egészet újraírták, nem egy átdolgozott verzióról van szó. Witherspoon a produkciós cégén keresztül alkotóként is részt fog venni a munkában.

A Doktor Szösziben az először butának elkönyvelt Elle Woods (Reese Witherspoon) egy szerelmi csalódás után döntött a Harvard mellett, hátha így sikerül visszaszereznie a sznob exét. A felvételi sikerül, Woodsból meg menő ügyvéd lesz. A legelső film 2001-ben jött ki, a második pedig 2003-ban.

Kiemelt kép: AFP