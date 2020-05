Meghalt Fred Willard, a Modern család egyik színésze

A színész 86 éves korában természetes halált halt – erősítette meg Fred Willard lánya, a CNN-nek.

– írta a lapnak Hope Mulbarger.

Willard közel két évvel azután halt meg, hogy felesége, Mary Willard 71 évesen elhunyt, akivel ötven évig voltak házasok.

A leginkább vígjátékokban szereplő Fred Willardot négyszer jelölték Emmy-díjra a Szeretünk Raymondban, illetve a Modern családban nyújtott alakításáért, amiben Phil Dunphy (Ty Burrell) apját játszotta. Ezen kívül Willard az Amerikai pite harmadik részéből is ismerős lehet: itt Michelle (Alyson Hannigan) apja volt, aki a feleségével egy szürreális legénybúcsú közepébe csöppent, csak éppen nem tudott róla.

Az egykori kollégák közül rengetegen megemlékeztek a színészről. Steve Carrell például azt írta, hogy Willard volt a legviccesebb ember, akivel valaha dolgozott.

Fred Willard was the funniest person that I’ve ever worked with. He was a sweet, wonderful man.

— Steve Carell (@SteveCarell) May 16, 2020