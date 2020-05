Házimozi: A traumatizált szuperhős és a kultikus Joker összecsapása

Az otthonmaradás szabályai ugyan enyhülnek, de házimozi sorozatunk, melyben otthon nézhető filmeket ajánlunk, továbbra is segít az esti néznivaló kiválasztásában. Ma egyenesen három filmmel: bepótolni vagy újranézni ugyanolyan remek a Nolan-féle Sötét lovag-trilógiát.

A viccesre és csaknem családbarátra hangolt Marvel-szuperhősfilmekkel szemben a DC képregényeiből készült filmeknek mindig eggyel (kettővel, hárommal…) sötétebb volt az alaphangulata, akár jobban, akár kevésbé sikerültek, és ez akkor is így volt, amikor a két szuperhősfilmes univerzum még nem feszült össze olyan nagy erőkkel, amint azt manapság teszi.

Batman alakja különösképpen izgatja a filmeseket, ahogy ellenlábasa, Joker értelmezései, az őt megformáló színészek kiléte is örök vitatéma a filmrajongók körében, alig van olyan filmes szerző, aki ne készítette volna el a maga legjobb-legrosszabb Batman és Joker listáját. Ezeken a listákon rendre az élmezőnyben, ha nem konkrétan az első helyen szerepel Christopher Nolan Sötét lovag-trilógiája, melyben a Nolantől megszokott karcos, kissé depresszív, egzisztencialista értelmezés fonódott össze nem kevés dögös, tisztességes büdzséből készült akciójelenettel.

Épp nemrég pörgettem le én is a három filmet – bevallom, pótlásként, annak idején ugyanis valahogy kimaradt – és nemcsak azt állapítottam meg, hogy a filmek teljesen jól öregedtek, és ma is friss és izgalmas értelmezései a Batman-univerzumnak, de önmagában véve is egészen kiváló mozik ezek. Bár a mai szemnek talán kicsit sok lehet az az idő, amit Nolan a karakterek felépítésére, az események előkészítésére szán, a dolognak megvan az eredménye, a filmek szinte összes fontos figurája hihetően ijesztő, beteg, depressziós, és így tovább – bár a Madárijesztővel nehéz mai szemmel mit kezdeni – és a drámák többsége is átélhető.

A filmek emellett külön-külön és együtt nézve is szépen működnek. A 2005-ös Batman: Kezdődik a traumatizált milliárdosból megszülető korrupció- és bűnellenes harcos történetét építi fel, a 2008-as, a trilógia legjobbjaként emlegetett, két Oscar-díjas A sötét lovagban a Heath Ledger legendás alakításában életre kelő anarchista Joker hívja táncba a denevérembert, míg az utolsó 2012-es A sötét lovag: Felemelkedésben a kényszerű remeteségből Tom Hardy brutális terroristája csalogatja elő Batmant. Christian Bale végig hozza a tőle megszokott makulátlan minőséget, három teljesen más jellegű, hangulatú konfliktusban, különböző főgonoszokkal és mögöttes tartalmakkal, mégis kirajzolnak egy egységes, kerek történetet, amit folytatni épeszű filmes nem akarhat, legfeljebb újraértelmezni. De azt sem merték igazán Nolan óta, és ez jó is így.

A sötét lovag-trilógia mindhárom filmje fenn van a Netflixen.