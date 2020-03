Stohl András: Eszenyi előtt ez volt az egyetlen járható út

Stohl András a 168 Órának reagált arra, hogy Eszenyi Enikő a Facebook-oldalán bejelentette, visszavonja igazgatói pályázatát a Vígszínház éléről és lemond.

Korábban több ismert színész, így Stohl András is bírálta Eszenyi vezetői módszereit, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy elhagyták a Vígszínház társulatát. Stohl András most tudatta, szerinte

Eszenyi Enikő lemondása a jelenlegi helyzetben az egyetlen járható út volt. Ha a hasonló esteteket nézzük, amik a közelmúltban történtek, akkor tisztán láthatjuk, hogy nem tehetett mást mint, hogy lemond. Azzal a hangnemmel viszont, ahogy a lemondását megtette nem értek egyet. Önmagát áldozatnak állítja be, akit minden valós ok nélkül máglyára küldtek. Ez hazugság. Ezek az abúzusok megtörténtek, ezért tartom fontosnak, hogy a bizottság a lemondás ellenére is folytassa a kivizsgálást, és derüljön fény az igazságra. Az áldozat nem ő, hanem azok, akik a hatalommal való visszaélést elszenvedték. Fontos leszögezni, hogy sem én, sem a kollégáim nem az ő személye ellen kívánunk fellépni, hanem azt szeretnénk, hogy ilyen abúzus soha sehol semmilyen színházban, de egyáltalán sehol ne történhessen meg.