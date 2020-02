Jön a Hosszú Katinka-film és egy Trianon-doku is

Elég erős projektek kaptak filmgyártási támogatást.

A Nemzeti Filmintézet nyilvánosságra hozta, mely filmek kapnak gyártási támogatást a közeljövőben, és a projektek listája meglehetősen izgalmas. 559,7 millió forintos támogatásával készül például portréfilm Hosszú Katinkáról. A Katinka munkacímű dokumentumfilm producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója és kreatív producere Köbli Norbert, rendezője Pálinkás Norbert, vezető operatőre Nagy András lesz, a forgatás februárban indul és előreláthatólag hatvanöt napos lesz, mely idő alatt a stáb szárazon és vízen követi majd Hosszú Katinkát, amint a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékokra készül – és az olimpián is forog majd a film, mely a jelen idejű események mellett pedig a sportoló eddig életútját is igyekszik felfejteni.

Gauder Áron, a Nyócker! című kultfilm alkotója is újra nagy projektet kapott: Minden a rokonom címmel, 450 millió forintos támogatással, francia koprodukcióban készíti új animációját, egy teremtéstörténetet, mely mese és tisztelgés az indián törzsek bölcsessége előtt. A Bereményi Géza és Gauder Áron forgatókönyvéből készülő film producere Temple Réka. Az animációs film a tervek szerint 2022 karácsonyára kerül a mozikba.

A béke követei címmel készülő, a trianoni magyar békedelegációról szóló dokumentum-játékfilm gyártását 175 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet. A Babos Tamás (Szíven szúrt ország, Budapest ostroma, Szigorúan titkos) és Kálomista László Tamás szerkesztő rendezésében készülő alkotás archív felvételeket, történész megszólalásokat és dramatizált jeleneteket vegyít, hogy a mai nézői elvárásoknak megfelelően mutassa be a békeküldöttség féléves munkáját. A film célja, hogy a trianoni békeszerződést történelmi kontextusban mutassa be, átfogó képet adjon az előzményekről, a békeszerződés létrejöttét és aláírását körülvevő tényezőkről és a következményeiről is. Somogyi György és Dombrovszky Linda forgatókönyvírók Wettstein János, a magyar békeküldöttség főtitkár-helyettese és Csáky István, a delegációt vezető Apponyi Albert személyi titkára naplói alapján, történészek közreműködésével elevenítették fel az 1920-as év eseményeit. A béke követei operatőre Vecsernyés János lesz, producere Helmeczy Dorottya. A történelmi dokumentumfilmet a tervek szerint a békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, 2020. júniusában láthatja a közönség.

