Taika Waititi is kaphat egy Star Wars-filmet

Még nincs konkrét megállapodás, de a Variety megerősítette, hogy a Disney a Thor: Ragnarök rendezőjével, Taika Waititivel tárgyal egy következő Star Wars fejlesztéséről. További részletekről korai volna beszélni, hogy melyik filmet rendezheti Waititi, de az nem rossz ajánlólevél, hogy legutóbbi filmjét a Jojo nyuszit hat kategóriában jelölték Oscar-díjra és a Disney Mandalorian című sorozatának záróepizódját is ő rendezte.

Amikor a lap rákérdezett, hogy kap-e egy Star Warst, Taika Waititi megkerülte a választ.

Hú, azt nem tudom, de a Mandalorianban volt szerencsém birodalmi rohamosztagosokkal dolgozni

– mondta.

Ha tényleg Taika Waititi lesz a Star Wars új tagja, elég szép társasághoz csatlakozik: legutóbb a Marvel-főnök Kevin Feige kapott lehetőséget, és Rian Johnson, Az utolsó Jedik rendezője is azt mondta, hogy továbbra is tárgyalnak, hogy belevágjon-e egy újabba részbe, valamint a Trónok harca készítői, David Benioff és D.B. Weiss is csinálnak egy sorozatot. A következő Star Wars 2022 decemberében jön a mozikba.

Kiemelt kép: Michael Kovac/Getty Images for Champagne Collet