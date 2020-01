Elnök úr! Kérem, mossa tisztára a fiam nevét!

Január 30-án mutatják be Clint Eastwood Richard Jewell balladája című filmjét, mely az atlantai olimpia idején előbb hőssé, majd közellenséggé váló biztonsági őrről, Richard Jewellről szól. Őt Paul Walter Hauser, édesanyját az alakításáért Oscarra is jelölt Kathy Bates, az ügyvédjét pedig Sam Rockwell alakítja majd, de mellettük még látható a filmben a Mad Men sztárja, Jon Hamm is.

A filmből most csak a 24.hu-n látható kedvcsinálónak egy rövid jelenet, mely nagyban hozzájárult Bates jelöléséhez: ebben sajtótájékoztatón fordul a nyilvánossághoz, és fia ártatlanságát hangsúlyozza.